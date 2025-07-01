Asgari ücret ara zammı için gözler Temmuz ayına çevrildi. İşveren ve milyonlarca çalışan asgari ücrete yeniden ara zam uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Ekonomide temmuz ayı beklentilerini değerlendiren İktisat Uzmanı Mustafa Aşkın, maaşların zam gelmeden önce bile ciddi şekilde değer kaybettiğini vurguladı. Yüzde 16.5'lik zam beklentisinin emekliler için yetersiz olacağını ifade etti.
Mustafa Aşkın, maaşların alım gücünün son aylarda ciddi oranda azaldığını belirtti. "Esasında maaşlarda bu zam olmadan ciddi bir erime var" diyerek, enflasyonun etkilerini anlattı. Vatandaşın temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını söyledi.
Temmuz ayında açıklanması beklenen enflasyon verilerine işaret eden Aşkın, "Büyük ihtimalle 1,6 seviyesinde bir enflasyon açıklanacak. Bu da toplamda maaşlara yüzde 16,5 zam olarak yansıyabilir" dedi.
Özellikle emeklilerin ekonomik koşullar karşısında zorlandığını belirten Aşkın, "Emeklilerin iyi geçinmesi anlamında bir düzenleme yapılacaksa, zam oranının çok daha yüksek olması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Aksi halde mevcut düzenlemenin yetersiz kalacağını vurguladı.
Son Dakika › Ekonomi › İktisat Uzmanı Mustafa Aşkın: Emekli maaşına yüzde 16.5 oranında zam bekleniyor - Son Dakika
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