İLETİŞİM Başkanlığı: Kira zammı sınırı kaldırılmayacak

İLETİŞİM Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nce, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiasının manipülasyon içerdiği açıklandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te sona erecek olan düzenlemeye ilişkin sorulan soruya yanıt olarak Bakan Şimşek, düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade etmiştir. Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla beraber, Bakan Şimşek'in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır" denildi.