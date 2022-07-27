İlkadım'da yeni semt pazarı için kuralar çekildi

İlkadım Belediyesi tarafından 3 mahallede hayata geçirilen semt pazar alanındaki tezgah yerleri için kura çekimi gerçekleştirildi.

Derecik, Kavacık ve Tepecik Mahallelerindeki yeni pazar alanlarında tezgah açacak olan esnafların yerleri belirlenmesi için kura çekildi. İlkadım Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Samsun Pazarcılar Odası Başkanı Muhammet Yazıcı ve Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar ve pazarcı esnafı katıldı.

Başkan Demirtaş'a teşekkür

Kura çekimi öncesinden söz alan Samsun Pazarcılar Odası Başkanı Muhammet Yazıcı, "İlkadım ilçemizde hizmet verecek olan pazar yerleri ile alakalı pazarcı esnaflarımızın talebi vardı. Halkımız da sürekli olarak bizlere bu konuda talebini iletiyordu. Konuyu Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş'a ilettik. Kendisi hemen gereğini yaptı. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Gerekli adımı attık atmaya da devam edeceğiz"

Hazırlanan çekiliş kutusunda ilk kura çekimini yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Pazarcı esnafımız gerçekten çok zahmetli bir iş yapıyor. Bizler yatağımızda uyurken sizler sabahın erken saatlerinde tezgah açıp, vatandaşımıza sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda hizmet sunmak için çalışıyorsunuz. Zahmetli, özveri isteyen ve sıkıntılı bir iş. Bizlere düşen de sizlerin çalışma ortamlarındaki problemleri elimizden geldiği kadar çözmek. Bu 3 mahallemizde semt pazarı konusunda bir eksiklik vardı. Muhtarımızın talebi vardı. Arkadaşlarımızla bunu değerlendirdik. Bu konuda da gerekli adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Kapalı pazar alanlarını ilçemizde kademeli olarak hayat geçireceğiz"

"Kapalı pazar alanlarını ilçemizde kademeli olarak hayat geçireceğiz" diyen Demirtaş, "Kademe kademe de olsa tüm ilçe genelinde kapalı pazar yerlerini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kapalı pazar alanları hem esnafımıza daha iyi çalışma ortamı sağlıyor hem de vatandaşlarımız için kolaylık oluşturuyor. Trafik ve kötü görüntü gibi durumları da ortadan kaldırmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Demirtaş, konuşmasının ardından kura çekimi gerçekleştirildi. Pazarda tezgah açacak olan pazarcı esnafının yerleri tek tek kura ile belirlendi. - SAMSUN