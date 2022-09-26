Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti

26.09.2022 10:10
Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,4 seviyesine yükseldi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,4 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1744 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak yüzde 77,4'e çıktı.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artışla yüzde 77,3 oldu.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar20212022
Ocak75,477,6
Şubat74,976,6
Mart74,777,3
Nisan75,977,8
Mayıs75,378,0
Haziran76,677,6
Temmuz76,778,2
Ağustos77,176,7
Eylül78,177,4
Ekim78,0

Kasım78,1

Aralık78,7

YORUMLAR
500
Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı Reel Kesim Güven Endeksi eylülde 2,2 puan azalarak 99,9'a geriledi Reel Kesim Güven Endeksi eylülde 2,2 puan azalarak 99,9'a geriledi
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Eylül, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:05 MİT'ten Suriye'de nokta atışı operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
15:01 Camdaki Kız'a büyük transfer! Yakışıklı oyuncu dengeleri değiştirecek
14:58 Rusya'da seferberlik ilan edildi, herkes kaçmaya başladı! Kremlin, "Sınırlar kapatılacak mı?" sorusunu cevapladı
14:48 Bağcılar'da annesinin kafasını keserek balkondan atan cani tutuklandı
14:44 Çukur'un Meke'siydi! Aytaç Uşun dünyaevine girdi
14:23 Rusya'da okulda katliam yapan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle okula girmiş
14:10 Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti
14:02 Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Takıma 'İlk 6 haftayı kafanızdan atın' dedim
13:56 Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı
13:52 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği Ela dünyaya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 15:26:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kapasite kullanım oranı eylülde yüzde 77,4 seviyesinde gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement