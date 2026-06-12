IMF, Ukrayna İçin 690 Milyon Dolar Ödemeye Anlaştı - Son Dakika
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IMF, Ukrayna İçin 690 Milyon Dolar Ödemeye Anlaştı

12.06.2026 21:56
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IMF, Ukrayna'nın kredi programının ilk gözden geçirmesini tamamlayarak 690 milyon dolarlık ödeme için anlaştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna'ya yönelik kredi programının ilk gözden geçirmesini tamamlayarak yaklaşık 690 milyon dolarlık ödeme için personel düzeyinde anlaşmaya vardı.

Fondan yapılan açıklamada, IMF ile Ukraynalı yetkililerin 8,1 milyar dolarlık 4 yıllık Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) programının ilk gözden geçirmesine ilişkin personel düzeyinde anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, IMF İcra Kurulu'nun onayına bağlı olarak ülkenin yaklaşık 690 milyon dolar tutarında finansmana erişebileceği kaydedildi.

IMF'nin açıklamasında, söz konusu ödemenin onaylanması halinde program kapsamında Ukrayna'ya yapılan toplam ödemelerin 2,2 milyar dolara ulaşacağı aktarıldı.

Tüm niceliksel performans kriterleri ve gösterge hedeflerinin yerine getirildiği belirtilen açıklamada, ilk çeyrek için belirlenen yapısal ölçütlerden ikisinin gecikmeli olarak uygulandığı ve birinin gerçekleştirilemediği ifade edildi.

Açıklamada, programın rayında kalmasını sağlamak amacıyla mutabık kalınan reformlar için revize edilmiş bir takvim, sapmaları gidermeye yönelik düzeltici adımlar ve ek politika taahhütleri üzerinde anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Savaşın nüfus ve ekonomi üzerinde ağır bir yük oluşturmaya devam etmesi nedeniyle görünümün belirsizliğini koruduğuna işaret edilen açıklamada, zorlu koşullara rağmen programın devam eden büyük ölçekli dış destek sayesinde tamamen finanse edilmiş durumda olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF, Ukrayna İçin 690 Milyon Dolar Ödemeye Anlaştı - Son Dakika

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