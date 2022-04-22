IMF, yeni şoklara karşı Avrupa'ya para politikası yerine maliye politikasını kullanmayı önerdi - Son Dakika
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IMF, yeni şoklara karşı Avrupa'ya para politikası yerine maliye politikasını kullanmayı önerdi

22.04.2022 19:01
IMF, yeni şoklara karşı Avrupa'ya para politikası yerine maliye politikasını kullanmayı önerdi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa ülkeleri için Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği yeni şokları ele almada maliye politikasının para politikasından daha uygun olduğunu bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa ülkeleri için Rusya- Ukrayna savaşının tetiklediği yeni şokları ele almada maliye politikasının para politikasından daha uygun olduğunu bildirdi.

IMF'nin Avrupa Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Kovid-19 salgınından toparlanma henüz tamamlanmamışken Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa için ciddi ekonomik sonuçları olacağı aktarıldı.

Raporda, savaşın emtia fiyatlarında büyük artışlara ve arz yönlü bozulmalara neden olduğu belirtilerek, bunların enflasyonu daha da artıracağı ve hane halkı gelirleri ile firmaların karlarını azaltacağı kaydedildi.

Savaşın yeni risklere neden olduğu belirtilen raporda, "Uzun süreli bir savaş, Avrupa'ya kaçan mültecilerin sayısını artıracak, tedarik zinciri darboğazlarını artıracak, enflasyon üzerinde baskı yaratacak ve üretim kayıplarını derinleştirecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, en endişe verici riskin Rusya'dan gelen, özellikle Orta ve Doğu Avrupa'daki birçok ekonomi için önemli üretim kayıplarına yol açacak enerji akışının ani durması olduğu bildirildi.

Savaşın salgının yarattığı politika zorluklarını ağırlaştırdığına dikkat çekilen raporda, politika yapıcıların görevlerinden birinin daha yüksek emtia fiyatları ve yeni enerji kaynakları dahil olmak üzere savaşın tetiklediği bu şoklara aşamalı olarak uyum sağlanmasını kolaylaştırmak olduğu aktarıldı.

Raporda, "Maliye politikası, yeni şokları ele almak için para politikasından daha uygundur." ifadesi kullanıldı.

Otomatik mali istikrar sağlayıcıların serbestçe çalışmasına izin verilirken insani destek için ek harcamalar tahsis edilmesi gerektiği belirtilen raporda, enflasyon hedeflerin çok üzerinde seyrederken, para politikası normalleşmesinin rotasının korunması gerektiği vurgulandı.

Raporda, "Parasal teşvikin geri çekilme hızı, ekonomik koşullara göre değişmeli ve enflasyon beklentilerinin istikrarsızlaşma riski taşıdığı durumlarda daha hızlı ilerlemeli. Daha da önemlisi, politika yapıcılar ücret-fiyat sarmallarının ortaya çıkmasını önlemeli." değerlendirmesine yer verildi.

Avro Bölgesi'nde mart ayında yıllık enflasyon Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,4'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda Avro Bölgesi'ne yönelik büyüme beklentisini 2022 için yüzde 3,9'dan yüzde 2,8'e düşürürken, 2023 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e çekmişti.

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'Ukrayna Savaşı Küresel Ekonomiyi Daraltacak' 'Ukrayna Savaşı Küresel Ekonomiyi Daraltacak'

Uluslararası Para Fonu, Ukrayna, Maliye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi IMF, yeni şoklara karşı Avrupa'ya para politikası yerine maliye politikasını kullanmayı önerdi - Son Dakika


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