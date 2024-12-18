İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, 2.850 Vatandaşa İş Sahibi Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, 2.850 Vatandaşa İş Sahibi Oldu

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, 2.850 Vatandaşa İş Sahibi Oldu

İnegöl Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi, 2018 yılından bu yana 2 bin 850 vatandaşı iş sahibi yaparak iş arayanlar ve firmalar için önemli bir kaynak oluşturdu. Belediye Başkanı Alper Taban, merkezin doğru işe doğru kişiyi yönlendirme amacını taşıdığını belirtti.

18.12.2024 14:44  Güncelleme: 14:46
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İnegöl Belediyesi İstihdam ve Kariyer Merkezi, kurulduğu 2018 yılından bu yana kadar 2 bin 850 vatandaşı iş sahibi yaptı. Aynı şekilde yüzlerce firma da merkezin havuzundan eleman ihtiyacını karşıladı.

İnegöl Belediyesi'nde iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurulan İstihdam ve Kariyer Merkezi, doğru işe doğru insan kaynağı anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. İstihdam ve Kariyer Merkezi iş arayan vatandaşların umudu olurken, personel arayan firmalar için de iyi bir rehber konumunda. Kuruluşundan bu yana binlerce kişiye iş kapısı açan merkez, bugüne kadar 2 bin 850 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti.

Doğru işe doğru insan kaynağı

İstihdam ve Kariyer Merkezi çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl'ün nüfusuyla ve ekonomisiyle ciddi kazançların sağlandığı bereketli topraklar olduğuna dikkat çekti. Üretim gücü yüksek bir sanayi şehri olmasına rağmen yaşanan sirkülasyon nedeniyle sürekli iş arayan kişiler ve personel arayan firmalar olduğunu hatırlatan Taban, "Aslında istihdam denildiği zaman eksi istihdamdan bahsedebileceğimiz bir yer İnegöl. Sadece kişilerin meslekleri ve yeteneklerine göre iş bulma pozisyonları noktasında iş bulma konusunda sıkıntılar yaşandığını görüyoruz. Bu nedenle belediyemiz bünyesinde bir İstihdam ve Kariyer Merkezi oluşturduk. Burada amacımız kişilerin verilerini toplayarak doğru işe doğru kişiyi yönlendirmek ve bu süreçte hem iş arayan vatandaşlarımıza hem de işverene yardımcı olmaktı. Geldiğimiz noktada ne kadar doğru bir iş yaptığımızı da görmüş olduk. İstihdam ve Kariyer Merkezimiz geride kalan sürede 2 bin 850 vatandaşımıza iş imkanı sağladı" dedi.

Firmalar için en iyi rehber

İstihdam ve Kariyer Merkezinin personel arayan firmalar için de kullanışlı bir rehber olduğuna vurgu yapan Başkan Taban, "Arkadaşlarımız firmalarımızı ziyaret ederek merkez hakkında bilgi veriyor. Bu sayede firmalarımız personel açığı olduğunda İstihdam Merkezine bilgi verip orada kayıtlı bulunan kişilerden aradıkları özellikte personel varsa hemen yönlendirme yapılıyor. İstihdam Merkezindeki arkadaşlarımız burada aracı pozisyonunda yerini alıyor. Ben bu noktada bizlerle iş birliği yaparak şehrimizin ve ülkemizin istihdamına katkı sağlayan firmalarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, 2.850 Vatandaşa İş Sahibi Oldu - Son Dakika

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