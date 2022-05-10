İnegöl'de orman ürünleri firmasına 25 personel alacak - Son Dakika
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İnegöl'de orman ürünleri firmasına 25 personel alacak

10.05.2022 12:07
İnegöl'de orman ürünleri firmasına 25 personel alacak

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren orman ürünleri firmasının 25 erkek personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren orman ürünleri firmasının 25 erkek personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu istihdam merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen merkez, orman ürünleri üretimi yapan firma için 25 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

Yapılan açıklamada, organize sanayi bölgesinde faaliyetini sürdüren orman ürünleri firmasında çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan firma; kereste biçme hattı ve panel üretim hattında çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere; 18-45 yaş arası 25 erkek personel alımı yapılacak. Vasıflı-vasıfsız personel alınacak firmada, tercihen askerliğini yapmış, ilk, orta ve lise mezunu personeller başvurabilecek. Başvurular 12 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler" - BURSA

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İnegöl Belediyesi, İstihdam, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnegöl'de orman ürünleri firmasına 25 personel alacak - Son Dakika


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