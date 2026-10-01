İngiltere'de 30 yıllık tahvil faizi yüzde 6'ya çıkarak 1998'den beri zirveyi gördü - Son Dakika
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İngiltere'de 30 yıllık tahvil faizi yüzde 6'ya çıkarak 1998'den beri zirveyi gördü

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İngiltere'de 30 yıl vadeli tahvil faizi, LSEG verilerine göre yüzde 6'ya çıkarak 1998'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Enflasyon baskıları ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle petrol arzında kesinti süreceği endişesi yükselişte etkili oldu.

İngiltere'de 30 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 6 ile 1998'den beri görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Küresel tahvil piyasalarındaki yükseliş İngiltere'ye de yansıdı.

Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu (LSEG) verilerine göre, İngiltere'de 30 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 6'ya ulaştı. Bu oran, ülkede 1998'den beri görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Tahvil faizindeki artışta, enflasyona ilişkin yukarı yönlü baskılar ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerle petrol tedarikindeki kesintinin devam edeceği endişeleri etkili oldu.

İngiltere Merkez Bankası dün Finansal Politika Komitesinin eylül ayı toplantı tutanaklarını yayımlamış, tutanaklarda ülke ekonomisinde yüksek enerji fiyatları ve yapay zekadaki hızlı büyümenin etkileri nedeniyle yaz aylarından bu yana risk görünümünün kötüleştiği uyarısında bulunulmuştu.

Petrol, doğal gaz ve rafine petrol ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artışların küresel ekonomi üzerindeki negatif arz şokunun daha uzun süre devam etmesine yol açtığı belirtilen tutanaklarda, bu durumun devlet tahvili ve riskli kredi piyasalarındaki kırılganlıkların artmasına neden olabileceği ifade edilmişti.

Kaynak: AA
Orta DoğuİngiltereEkonomiFinansSon Dakika

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