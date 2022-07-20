İngiltere'de enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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İngiltere'de enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesinde

20.07.2022 12:04
İngiltere'de enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de enflasyon, haziranda yüzde 9,4 ile 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İngiltere'de enflasyon, haziranda yüzde 9,4 ile 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

İngiliz Ulusal İstatistik (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay yıllık bazda yüzde 9,4 olarak gerçekleşti.

Son 40 yılın en yüksek seviyesinde seyreden enflasyon, mayısta yüzde 9,1 olmuştu.

Verilere göre, TÜFE haziranda aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti.

ONS açıklamasında, enflasyondaki artışa, hızla yükselen enerji fiyatlarının neden olduğu belirtildi.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İngiltere'de enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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