İngiltere'de enflasyon 40 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere'de enflasyon, haziranda yüzde 9,4 ile 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
İngiliz Ulusal İstatistik (ONS) verilerine göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay yıllık bazda yüzde 9,4 olarak gerçekleşti.
Son 40 yılın en yüksek seviyesinde seyreden enflasyon, mayısta yüzde 9,1 olmuştu.
Verilere göre, TÜFE haziranda aylık bazda ise yüzde 0,5 artış kaydetti.
ONS açıklamasında, enflasyondaki artışa, hızla yükselen enerji fiyatlarının neden olduğu belirtildi.
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