İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika
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İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde

18.05.2022 10:42
İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede enflasyonun yüzde 9'a yükselmesiyle son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamının görüldüğünü açıkladı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede enflasyonun yüzde 9'a yükselmesiyle son 40 yılın en yüksek enflasyon rakamının görüldüğünü açıkladı.

İngiltere'de yıllık enflasyon oranının nisan ayında yüzde 9'a yükseldiği açıklandı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre ülkede enflasyonun yüzde 9'a yükselmesiyle 1982 tarihinden bu yana en yüksek enflasyon oranı kaydedildi.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak yaptığı açıklamada, dünyadaki çoğu ülkenin yüksek enflasyondan etkilendiğini belirterek, "İnsanları bu küresel zorlukların etkilerinden tamamen koruyamayız, ancak elimizden geldiğince önemli destek sağlıyoruz ve daha fazla önlem almaya hazırız" dedi.

Geçtiğimiz nisan ayında ONS tarafından İngiltere'de yıllık enflasyon oranının mart ayında yüzde 7'ye yükseldiği ve ülkede son 30 yılın en yüksek enflasyonunun görüldüğü duyurulmuştu. Ülkede artan enflasyona en fazla akaryakıt ve enerji fiyatlarındaki artışın neden olduğu belirtilmişti.

(İHA)

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İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9'a ulaştı! 40 yılın zirvesine çıkarak rekor kırdı İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9'a ulaştı! 40 yılın zirvesine çıkarak rekor kırdı
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde - Son Dakika


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