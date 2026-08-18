İngiltere'de İşsizlik Değişmedi - Son Dakika
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İngiltere'de İşsizlik Değişmedi

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İngiltere'de işsizlik oranı Nisan-Haziran döneminde %4,9 ile sabit kaldı, maaş artışları düştü.

İngiltere'de işsizlik nisan-haziran döneminde yüzde 4,9 ile değişiklik göstermedi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü piyasası verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik oranı söz konusu dönemde yüzde 4,9'da yatay seyir izledi. Piyasa beklentisi işsizliğin yüzde 4,8 seviyesine düşeceği yönündeydi.

İngiltere'de yılın ikinci çeyreğinde çalışanların ikramiyeler dahil maaşlarındaki yıllık artış oranı yüzde 4,1'e geriledi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasında "genel resmin" neredeyse değişmediğini belirterek, işsizlik ve iş gücü oranlarının yatay seyrettiğini ifade etti.

Maaş artış oranlarında da büyük çaplı değişim görülmediğini dile getiren McKeown, özel sektöre göre kamuda maaş artış oranlarının hala yüksek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de İşsizlik Değişmedi - Son Dakika

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