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İngiltere'de ithal ürünlere karbon vergisi uygulanacak - Son Dakika
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İngiltere'de ithal ürünlere karbon vergisi uygulanacak

İngiltere'de alüminyum, çelik, seramik, gübre, cam, hidrojen, demir ve çelik sektörlerinde ithal edilen ürünlere 2027'den itibaren sınırda karbon düzenlemesi mekanizması kapsamında karbon vergisi uygulanacak. Bu adım ile ülkeye yönelik karbon kaçağı riski azaltılmış ve ekonominin karbonsuzlaşmasına katkı sağlanması hedefleniyor. Vergi miktarı, ithal edilen malın üretimi sürecindeki karbon emisyonu miktarına ve menşe ülkede uygulanan karbon fiyatıyla İngiltere'deki üreticilere uygulanan fiyat arasındaki farka göre belirlenecek.

İngiltere\'de ithal ürünlere karbon vergisi uygulanacak
18.12.2023 - 12:23,
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İngiltere'de alüminyum, çelik, seramik, gübre, cam, hidrojen, demir ve çelik sektörlerinde ithal edilen ürünlere 2027'den itibaren sınırda karbon düzenlemesi mekanizması kapsamında karbon vergisi uygulanacak.

İngiltere Hazine Bakanlığının açıklamasına göre, sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasıyla gelecekte ülkeye yönelik karbon kaçağı riskinin azaltılması ve ekonominin karbonsuzlaşmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu kapsamda, alüminyum, çelik, seramik, gübre, cam, hidrojen, demir ve çelik sektörlerinde ithal edilen ürünlere 2027'den itibaren karbon vergisi uygulanacak.

Uygulanacak vergi, ithal edilen malın üretimi sürecindeki karbon emisyonu miktarına ve varsa menşe ülkede uygulanan karbon fiyatıyla İngiltere'deki üreticilere uygulanan arasındaki farka göre belirlenecek.

Kaynak: AA
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