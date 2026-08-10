İngiltere'de Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika
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İngiltere'de Sıcak Hava Dalgası

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İngiltere'de sıcaklık bu hafta 36 dereceyi aşacak, sağlık uyarıları yapıldı.

İngiltere'nin büyük kısmında bu hafta etkili olacak sıcak hava dalgasında sıcaklıkların 36 dereceyi aşabileceği öngörülüyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) yarın itibarıyla başlaması beklenen sıcak hava dalgasına ilişkin uyarı yayımladı.

Buna göre, bu hafta İngiltere'nin güneyi ve orta bölgeleri başta olmak üzere büyük kısmında sıcak hava dalgası yaşanacak.

Sıcaklıkların yarın itibarıyla yeniden yükselmeye başlayacağı ve perşembe günü 36 dereceyi aşabileceği tahmin ediliyor.

Yüksek sıcaklıklara kuru hava koşulları da eşlik edecek.

Met Office Baş Hava Tahmincisi Jason Kelly, beklenen sıcak hava dalgasına ilişkin değerlendirmede, bu hafta sıcak hava dalgasının İngiltere ve Galler'i geniş çapta etkileyeceğini belirterek, "Bu haftaki sıcaklığın sebebi yüksek basınç. Yüksek basınç önümüzdeki bir gün içinde baskın hale gelecek, bol güneş ışığı getirecek ve sıcaklıkların gün geçtikçe artmasına neden olacak. Güney veya güneydoğu rüzgarları da Avrupa üzerindeki sıcak hava koşullarını etkileyecek ve bu da bu hafta birçok bölgede dikkat çekici bir sıcaklık artışı yaşanacağı ve sıcaklığın muhtemelen perşembe günü zirveye ulaşacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı da yüksek sıcaklıkların sağlık etkileri nedeniyle uyarı yayımladı.

Aşırı sıcakların İngiltere'de bu hafta cuma gününden sonra etkisini azaltması beklenirken yüksek basıncın gelecek hafta başına kadar kalacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, İngiltere, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Sıcak Hava Dalgası - Son Dakika

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