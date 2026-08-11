Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı - Son Dakika
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Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı

Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı
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Beşiktaş'ın uzun süredir gündeminde bulunan Dusan Vlahovic transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü. Corriere dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlılar, 48 saatlik yoğun görüşmelerin ardından Sırp golcüyle 3 yıllık anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın forvet transferindeki en önemli hedeflerinden biri olan Dusan Vlahovic konusunda önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki Sırp golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardı.

BONUSLARLA 10 MİLYON EURO MAAŞ

Beşiktaş'ın Vlahovic'e yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte toplam 10 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi. Siyah-beyazlıların sunduğu şartların ardından Vlahovic'in Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ve tarafların anlaşma sağladığı kaydedildi.

Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı

SON İŞLEMLER BEKLENİYOR

Mohamed Salah transferinden sonuç alamayan Beşiktaş, Vlahovic hamlesiyle hücum hattını güçlendirmeye hazırlanıyor. Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp golcünün transferi için siyah-beyazlıların son işlemleri tamamlamasının beklendiği ifade edildi.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Sanki Anlasmis gibi Baslik atiyorsunuz. Kesinmi Anlastigii. Cünkü Leao yu bir Fenere bir GS satmistiniz. Elinizde kesin bir sey yoksa haber yamayin. 5 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı - Son Dakika
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