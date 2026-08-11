Vlahovic Süper Lig devine hayırlı olsun! 3 yıllık anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ın forvet transferindeki en önemli hedeflerinden biri olan Dusan Vlahovic konusunda önemli bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki Sırp golcüyle 3 yıllık anlaşmaya vardı.

BONUSLARLA 10 MİLYON EURO MAAŞ

Beşiktaş'ın Vlahovic'e yıllık 8 milyon euro garanti ücret ve bonuslarla birlikte toplam 10 milyon euro ödeme yapacağı belirtildi. Siyah-beyazlıların sunduğu şartların ardından Vlahovic'in Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ve tarafların anlaşma sağladığı kaydedildi.

SON İŞLEMLER BEKLENİYOR

Mohamed Salah transferinden sonuç alamayan Beşiktaş, Vlahovic hamlesiyle hücum hattını güçlendirmeye hazırlanıyor. Juventus ile sözleşmesi sona eren Sırp golcünün transferi için siyah-beyazlıların son işlemleri tamamlamasının beklendiği ifade edildi.