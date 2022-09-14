İngiltere'de enflasyon ağustosta hız kesti - Son Dakika
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İngiltere'de enflasyon ağustosta hız kesti

14.09.2022 13:32
İngiltere'de enflasyon ağustosta hız kesti

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 9,9 artış kaydetti.

İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 9,9 artış kaydetti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, ülkede TÜFE ağustosta temmuza kıyasla yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 9.9 yükseldi.

Bir önceki ayda (temmuz) ülkede yıllık enflasyon yüzde 10,1 ile çift haneye yükselmişti. Piyasada ağustos ayına ilişkin beklentiler ise TÜFE'nin yıllık yüzde 10,2 artacağı yönündeydi.

Ağustos ayında enflasyonda gerilemesinde akaryakıt fiyatlarındaki düşüş etkili olurken, gıda ve alkolsüz içecek fiyatları aylık bazda yüzde 1,5 arttı.

ONS verilerine göre, ağustos ayları dikkate alındığında gıda fiyatlarında son 27 yılın en sert artışı kaydedilmiş oldu.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) enflasyonda hedef seviyesi halen yüzde 2 olsa da, banka bu yılın sonlarına doğru enflasyonun yüzde 13'e yükselmesini bekliyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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