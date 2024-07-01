İngiltere'de Yeni Hükümetten Net Sıfır Emisyon Hedefi Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'de Yeni Hükümetten Net Sıfır Emisyon Hedefi Çağrısı

İngiliz Endüstri Konfederasyonu (CBI), İngiltere'de bu haftaki seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümete net sıfır emisyon hedeflerini temel politika olarak belirlemesi çağrısında bulunarak, böylece 2030'a kadar ekonomiye 57 milyar sterlinlik katkı sağlanabileceğini bildirdi. CBI, yeni hükümetin net sıfır emisyon politikalarıyla 2030'a kadar ekonomide 57 milyar sterlinlik büyüme sağlayabileceği öngörülürken, bu rakam yeşil büyümenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya yüzde 2,4 katkı sağlayabileceği anlamına geliyor.

01.07.2024 13:31
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İngiliz Endüstri Konfederasyonu (CBI), İngiltere'de bu haftaki seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümete net sıfır emisyon hedeflerini temel politika olarak belirlemesi çağrısında bulunarak, böylece 2030'a kadar ekonomiye 57 milyar sterlinlik katkı sağlanabileceğini bildirdi.

CBI'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Temmuz'da İngiltere'de yapılacak genel seçimlerle kurulacak hükümetin "ülkenin ihtiyaç duyduğu büyümeyi sağlayabilmesi" için net sıfır emisyon hedeflerini ekonomik planlarının merkezine koyması gerekiyor.

Yeni hükümetin net sıfır emisyon politikalarıyla 2030'a kadar ekonomide 57 milyar sterlinlik büyüme sağlayabileceği öngörülürken, bu rakam yeşil büyümenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya yüzde 2,4 katkı sağlayabileceği anlamına geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CBI İcra Kurulu Başkanı Rain Newton-Smith, "Bir sonraki hükümeti kim kurarsa kursun, net sıfır emisyonun sağlayacağı yatırım fırsatları konusunda ciddi olduğunu ve uzun vadede bu işin içinde olduğumuzu tüm dünyaya göstermeli. Artık geçiştirmeyin, taahhütleri geri çekmeyin. Kararlar alın ve bunlara sadık kalın." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de İşçi Partisi Lideri Keir Starmer, 28 milyar sterlinlik yeşil yatırım planlamış ancak daha sonra kamu maliyesinin durumuna ilişkin endişeler nedeniyle bu yatırımların 5 yıl içinde ancak 23,7 milyar sterlin olabileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Sterlin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Yeni Hükümetten Net Sıfır Emisyon Hedefi Çağrısı - Son Dakika

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