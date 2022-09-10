Kraliçe Elizabeth'in cenazesi 19 Eylül'de gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Kraliçe Elizabeth'in cenazesi 19 Eylül'de gerçekleştirilecek

10.09.2022 20:00

Buckingham Sarayı, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Kraliçesi 2. Elizabeth için düzenlenecek cenaze töreninin 19 Eylül tarihinde 1947'de Prens Philip ile evlendiği Londra'daki Westminster Abbey kilisesinde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Perşembe günü hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth için cenaze töreninin 19 Eylül'de başkent Londra'daki Westminster Abbey kilisesinde düzenleneceği kaydedildi. Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip 1947'de, tarih boyunca kralların ve kraliçelerin taç giyme törenlerine de ev sahipliği yapan bu kilisede evlenmişlerdi.

2 BİN KİŞİLİK KATILIM BEKLENİYOR

Dünyanın dört bir yanından devlet başkanlarının yer alacağı törene yaklaşık 2 bin kişilik üst düzey protokolün katılımı bekleniyor. Bu sabah resmen İngiltere'nin yeni kralı olan Kral 3. Charles, Kraliçe'nin cenaze töreninin yapılacağı günün ülkede resmi tatil edilmesine karar verdi. Cenaze töreninin ve resmi tatil gününün sona ermesiyle ülkede matem sürecinin de tamamlanması bekleniyor.

"BUGÜNÜN GELECEĞİNİ BİLİYORDUM"

Prens William ise Galler Prensi ve Prensesine ait sosyal medya platformlarında paylaştığı notta, dünyanın bir lider, kendisinin ise büyükannesini kaybettiğini belirtti. Kral 3. Charles'ın ardından tahtın ilk varisi konumunda olan Prens William, "Bugünün geleceğini biliyordum. Fakat babaannemin olmadığı bir hayatın gerçekliğini hissetmemiz zaman alacaktır. Kral olan babamı elimden gelen her şekilde destekleyerek Kraliçe 2. Elizabeth'in anısını onurlandıracağım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

England, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kraliçe Elizabeth'in cenazesi 19 Eylül'de gerçekleştirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kraliçe Elizabeth'in cenazesi 19 Eylül'de gerçekleştirilecek - Son Dakika
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