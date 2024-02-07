İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Politika faizinin artırılmasına ihtiyaç duyulabileceği endişelerim azaldı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, ülkede politika faizinin artırılmasına ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin endişelerinin azaldığını belirtti.
Breeden, çevrim içi düzenlenen İngiltere'de Ekonomideki Kadınlar İş Dünyası Tanışma Toplantısı'nda konuştu.
İngiltere'de enflasyonun, 2022 yılının ekim ayında yüzde 11 ile zirve seviyesini gördükten sonra geçen yılın aralık ayında yüzde 4 seviyesine gerilediğini kaydeden Breeden, "Akaryakıt, temel gıdalar ve hizmetler alanındaki fiyatlarda yaşanan genel düşüş, doğru yolda ilerlediğimizin işareti." ifadesini kullandı.
Breeden, zaman içerisinde enflasyon görünümündeki kalıcılığın değişeceğine ilişkin beklentilerin güçlendiğinin altını çizerek, "Tahminlerimiz doğrultusunda, faiz oranlarının daha da sıkılaştırılmasının gerekebileceğine dair endişelerim azaldı." dedi.
BoE 1 Şubat'ta politika faizini, beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bırakmıştı.
Bankadan yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantısında, üyelerin 6'ya karşı 3 olmak üzere politika faizinin yüzde 5,25'te sabit kalması yönünde oy kullandığı belirtilmişti.
Üyelerden ikisinin faizin 25 baz puan artışla yüzde 5,5'e çıkarılması ve birinin de 25 baz puan indirilerek yüzde 5'ye çekilmesi yönünde görüş bildirdiği aktarılan açıklamada, ülke ekonomisinde yavaş bir toparlanma görülmesinin beklendiği, iş gücü piyasasının soğumaya devam etmesine rağmen tarihsel olarak hala sıkı olduğu ifade edilmişti.
BoE Başkanı Andrew Bailey de kararın ardından düzenlenen basın toplantısında, bankanın henüz politika faizinde indirim adımı atabilecek noktada olmadığını ve bu konuda spekülasyon yapmak istemediğini belirtmişti.
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Son Dakika › Ekonomi › İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Politika faizinin artırılmasına ihtiyaç duyulabileceği endişelerim azaldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?