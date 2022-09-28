İngiltere Merkez Bankası uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapacak - Son Dakika
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İngiltere Merkez Bankası uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapacak

28.09.2022 14:46
İngiltere Merkez Bankası uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapacak

İngiltere Merkez Bankası (BOE) piyasa işleyişinin yeniden sağlanması amacıyla bugünden itibaren uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerinin geçici alımlarına başlayacağını bildirildi.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) piyasa işleyişinin yeniden sağlanması amacıyla bugünden itibaren uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerinin geçici alımlarına başlayacağını bildirildi.

BoE'nin açıklamasında, bankanın İngiliz ve küresel finansal varlıkların önemli ölçüde yeniden fiyatlandırılması ışığında piyasalardaki gelişmeleri çok yakından izlediği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yeniden fiyatlandırma geçtiğimiz gün daha önemli hale geldi. Özellikle uzun vadeli İngiltere'nin kamu borçlarını etkiliyor. Bu piyasadaki işlev bozukluğu devam ederse veya daha da kötüleşirse, İngiltere finansal istikrarı için önemli bir risk olacaktır. Bu, finansman koşullarının yersiz bir şekilde sıkılaşmasına ve reel ekonomiye kredi akışının azalmasına yol açabilecektir."

Bankadan yapılan açıklamada, "Finansal istikrar hedefi doğrultusunda, BoE piyasa işleyişini yeniden sağlamaya ve olusuzlukların hane halkı ve işletmelerin kredi koşullarına olası bir yayılmaya ilişkin her türlü riski azaltmaya hazırdır." İfadesine yer verildi.

Bankanın bu amaçlara ulaşabilmesi için 28 Eylül'den itibaren uzun vadeli Birleşik Krallık devlet tahvillerinin geçici alımlarını gerçekleştireceği kaydedilen açıklamada "Bu alımların amacı düzenli piyasa koşullarının yeniden sağlanması olacak. Satın almalar, bu sonuca ulaşabilmek için ne büyüklükte yapılması gerekiyorsa yapılacaktır." İfadesine yer verildi.

Bankanın açıklamasında, "Mali Politika Komitesi tahvil piyasadaki işlev bozukluğundan kaynaklı Birleşik Krallık finansal istikrarına yönelik riskleri kaydetti. Kurul aksiyon alınmasını tavsiye etti ve bankanın finansal istikrar gerekçesiyle tahvil piyasasındaki geçici ve hedefli satın alma planlarını acil bir hızla memnuniyetle karşıladı" ifadeleri yer aldı.

-Tahvil satın alımı zamanla sınırlı olacak

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu satın almalar kesinlikle zamanla sınırlı olacaktır. Uzun vadeli devlet tahvili piyasasındaki belirli bir sorunu çözmeyi amaçlamaktadır. İhaleler bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar sürecektir. Piyasa işleyişine yönelik risklerin azaldığına karar verildiğinde, alımlar sorunsuz ve düzenli bir şekilde azalacaktır."

BoE'nin açıklamasında, Para Politikası Kurulu'nun bir sonraki planlanmış toplantısında son makroekonomik gelişmelerin tam bir değerlendirmesinin yapılacağı ve buna göre hareket edileceği belirtilerek, "Kurul, orta vadede enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2 hedefine geri döndürmek için faiz oranlarını gerektiği kadar değiştirmekten çekinmeyecektir." denildi.

BoE'nin açıklamasında tahvil alımlarına ilişkin şu detaylara yer verildi:

"Para Politikası Kurulu'nun yıllık 80 milyar sterlinlik stok azaltma hedefi etkilenmemiş ve değişmemiştir. Mevcut piyasa koşulları ışığında, banka yönetimi önümüzdeki hafta başlaması planlanan tahvil satış operasyonlarının başlangıcını erteledi. Tahvil satış operasyonları 31 Ekim'de yapılacak ve sonrasında devam edecektir."

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Kaynak: AA

England, BOE, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Merkez Bankası uzun vadeli tahvillerde geçici alım yapacak - Son Dakika

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