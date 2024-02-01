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İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25\'te sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.

01.02.2024 15:05
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İngiltere Merkez Bankası politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu - Son Dakika
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