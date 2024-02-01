İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25\'te sabit bıraktı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı.
BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantısında, üyelerin 6'ya 3 olmak üzere politika faizinin yüzde 5,25'te sabit kalması yönünde oy kullandığı belirtildi.
Üyelerden ikisinin faizin 25 baz puan artışla yüzde 5,5'e çıkarılması ve birinin de 25 baz puan indirilerek yüzde 5'ye çekilmesi yönünde görüş bildirdiği aktarılan açıklamada, ülke ekonomisinde yavaş bir toparlanma görülmesinin beklendiği, işgücü piyasasının soğumaya devam etmesine rağmen tarihsel olarak hala sıkı olduğu ifade edildi.
Açıklamada yıllık enflasyonun Aralık 2023'te yüzde 4 olduğu anımsatıldı.
Ülkede enflasyonun yılın ikinci çeyreğinde geçici olarak BoE'nin hedef seviyesi olan yüzde 2'ye düşeceği, yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde yeniden artacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, enflasyonda yılın ikinci yarısındaki beklenen artışın enerji fiyatlarının 12 aylık ortalamasındaki yükselişten kaynaklanacağı ifade edildi.
Açıklamada, enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 2,75'e gerilemesinin beklendiği, gelecek iki yıllık dönemde enflasyonun yüzde 2,3 ve üç yılda yüzde 1,9 seviyesine düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Jeopolitik etkenlerin enflasyon için yukarı yönlü baskı oluşturduğu kaydedilen açıklamada, enflasyonu düşürmek için faizin gerektiği kadar yüksek seviyede tutulacağı aktarıldı.
Böylece, BoE üst üste dördüncü kez politika faizini sabit tutma kararı almış oldu.
İlk faiz indirimi ağustosta olabilir
BoE'nin faiz indirimine bu yaz başlayabileceği öngörülürken, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'na (ECB) göre bu konuda daha yavaş hareket etmesi bekleniyor.
Fitch Ratings Ekonomi Birimi Direktörü Jessica Hinds, BoE'nin faiz kararına ilişkin değerlendirmesinde, PPK'nin bugün sıkılaştırma eğiliminden resmen vazgeçerek bir sonraki adımın aşağı yönlü olacağı görüşünü pekiştirdiğini belirtti.
Ancak bu adamın yatırımcıların beklediği kadar kısa sürede olacağını düşünmediklerini ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin enflasyon baskılarının hafiflediğine ilişkin daha fazla kanıt görmek istediğini anımsatan Hinds, "Ücret artışlarının hala güçlü olması nedeniyle BoE'nin faiz indirimlerine karşı çıkmaya devam etmesini bekliyoruz ve ilk faiz indiriminin ağustosta geleceği görüşündeyiz." ifadesini kullandı.
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