İngiltere salgından çıkışın etkisiyle son bir yılda kamu borçlanmasını azalttı - Son Dakika
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İngiltere salgından çıkışın etkisiyle son bir yılda kamu borçlanmasını azalttı

26.04.2022 17:34
İngiltere salgından çıkışın etkisiyle son bir yılda kamu borçlanmasını azalttı

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkışın ekonomiyi canlandırmasının etkisiyle, kamu bankaları hariç kamu borcu mart ayı sonu itibarıyla toplam 158,1 milyar sterline geriledi.

İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkışın ekonomiyi canlandırmasının etkisiyle, kamu bankaları hariç kamu borcu mart ayı sonu itibarıyla toplam 158,1 milyar sterline geriledi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede 2021 Nisan-2022 Mart tarihlerini kapsayan (vergi yılı) dönemde kamu bankaları hariç kamu borcuna ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, mart ayı sonu itibarıyla kamu bankaları hariç kamu borcu 151,8 milyar sterline geriledi.

ONS açıklamasında, kamu borcunun salgın nedeniyle bir önceki vergi yılında (2020 Nisan-2021 Mart) 317,6 milyar sterlin seviyesinde olduğu hatırlatıldı.

İngiliz hükümetinin salgında çalışamayacak durumunda olanlar için oluşturduğu maaş destek programının geçen yıl eylül ayında sonlandırılmasıyla kamunun borçlanma ihtiyacı azaldı.

İngiliz ekonomisinin geçen yıldan bu yana açılması yönündeki adımların vergi gelirlerinin artırması da borçlanma ihtiyacı konusunda hükümetin üzerindeki baskıyı hafifletti.

ONS verilerine göre, İngiltere'nin toplam vergi gelirleri, geçen yılın nisan ayının basından bu yılın mart ayının sonuna kadarki dönemde 94,3 milyar artarak 619,9 milyar sterline yükseldi.

Yine ONS verilerine göre, ülkenin toplam kamu borcu ise son vergi yılında toplam 2 trilyon 343,8 milyar sterline yükseldi.

Böylece İngiltere'nin kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2,3 baz puan artarak yüzde 96,2'ye yükselmiş oldu.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan İngiltere'nin Maliye Bakanı Rishi Sunak, "Kamu borcu 1960'lardan bu yana en yüksek seviyelerde ve artan enflasyon borç faiz maliyetlerimizi artırıyor. Bu da gelecek nesilleri daha fazla borç altında bırakmaktan kaçınmak için kamu maliyesini sürdürülebilir bir şekilde yönetmemiz gerektiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

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England, Vergi, Mart, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere salgından çıkışın etkisiyle son bir yılda kamu borçlanmasını azalttı - Son Dakika


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