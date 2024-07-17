İngiltere, Temiz Enerji Şirketi GB Energy\'yi Kuruyor

Ekonomi

İngiltere'de yeni hükümet, 8,3 milyar sterlin sermayeyle kurulacak Great British Energy (GB Energy) şirketiyle temiz enerji varlıklarında pay sahibi olacak.

İngiltere Kralı 3. Charles, Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisinin 4 Temmuz'daki seçimlerde iktidara gelmesinin ardından, yeni parlamento döneminin açılışında hükümet programını okudu.

Hükümet programında, GB Energy'nin bir kamu şirketi olarak kurulmasına ilişkin detaylar da yer aldı.

Bu kapsamda bir yasa tasarısı hayata geçirilerek söz konusu şirket 8,3 milyar sterlin kamu sermayesiyle kurulacak. GB Energy, ülke genelinde temiz enerji projelerine yatırım yapan, bunları yöneten ve işleten bir kamu enerji üretim şirketi olarak faaliyet gösterecek.

İşçi Partisinin politikalarındaki en önemli taahhütlerinden biri olan iklim değişikliğiyle mücadeleyi hızlandırmak ve enerji bağımsızlığını sağlamak amacıyla kurulacak şirkete sermaye, İngiltere Altyapı Bankası tarafından sağlanacak.

GB Energy'nin merkezi İskoçya'da olacak ve özel sektör yatırımcılarıyla da ortaklık kurarak kamu adına yeşil enerji projelerine yatırım yapacak.