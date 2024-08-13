İnşaat Maliyet Endeksi Yıllık Yüzde 66,12 Arttı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 66,12, aylık yüzde 0,40 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksinde yıllık artış ise yüzde 65,78 oldu. Böylece inşaat maliyet endeksleri yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonu geçti.

TÜİK, haziran ayı inşaat maliyet endeksi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,12 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,01 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,80 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,55, işçilik endeksi yüzde 105,50 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksinde yıllık artış yüzde 65,78

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,06 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,96 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 50,87, işçilik endeksi yüzde 104,61 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,24

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,24 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,85 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,22 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 53,70, işçilik endeksi yüzde 108,78 arttı.