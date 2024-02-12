İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,31 arttı, aylık yüzde 1,94 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,31 arttı, aylık yüzde 1,94 arttı

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 67,31 arttı, aylık yüzde 1,94 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 Aralık ayında inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,94 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 67,31 artış kaydedildi. Bina inşaatı maliyet endeksi ise yıllık yüzde 66,42 artış gösterdi. Bina dışı yapılar için ise inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 70,28 artış gösterdi.

12.02.2024 10:09
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İnşaat maliyet endeksi Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 1,94, yıllık bazda yüzde 67,31 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2023 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,94, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,31 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,05, işçilik endeksi yüzde 1,67 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 54,26, işçilik endeksi yüzde 111,83 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 2,2, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,42 yükseliş kaydetti. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,46, işçilik endeksi yüzde 1,58 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,72, işçilik endeksi yüzde 111,62 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Aralık 2023'te bir önceki aya göre yüzde 1,13, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,28 arttı. Kasım 2023'e kıyasla malzeme endeksi yüzde 0,83, işçilik endeksi yüzde 2 artış sergiledi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 59,18, işçilik endeksi yüzde 112,63 yükseliş gösterdi.

Kaynak: İHA

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