İnşaat Maliyetleri Eylül\'de Yükseldi

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında inşaat maliyetinin yıllık yüzde 38,93, aylık yüzde 0,57 arttığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,77, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 31,56, işçilik endeksi yüzde 56,68 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,59 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,11 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,73 arttı.