Tüik: İnşaat Maliyet Endeksi Geçen Yıla Göre Yüzde 105,73 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; inşaat maliyet endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 105,73 arttı.

TÜİK, mayıs ayı inşaat maliyet endeksi verilerini bugün açıkladı. Buna göre;inşaat maliyet endeksi, 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,97, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 105,73 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,97, işçilik endeksi ise yüzde 0,18 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 130,73, işçilik endeksi yüzde 44,06 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK BAZDA YÜZDE 102,32 ARTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,84, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 102,32 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,88, işçilik endeksi yüzde 0,06 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 126,55, işçilik endeksi yüzde 43,98 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK 117,40 ARTIŞ GÖSTERDİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,40 yükseldi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,23, işçilik endeksi yüzde 0,64 arttı. Öte yandan bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 144,66, işçilik endeksi yüzde 44,34 artış gösterdi.