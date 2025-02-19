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Ekonomi

İnşaat Sektörü Büyüyor

ATO Başkanı Gürsel Baran, inşaat sektöründeki büyümeyi deprem ve kentsel dönüşümle ilişkilendirdi.

19.02.2025 13:25
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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, pandemi sürecinde daralma yaşayan inşaat sektörünün son dönemde büyüme sürecine girdiğini belirterek, "İnşaat sektörünün sıkı para politikası ve kamuda tasarruf tedbirlerine rağmen sağladığı bu büyümede, deprem bölgesinin yeniden imarı ve kentsel dönüşüm çalışmalarının katkısı büyük" dedi. Baran, Emlak Konut'un başlattığı kampanyayı da değerlendirerek, "81 ilimizde yapılacak konutlar, inşaat sektörünü canlandırırken, lokomotif etkisiyle de ülkemizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla, Ankara'daki bir otelde dün gerçekleştirilen İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun "Türkiye İnşaat Sektör Çalıştayı"nda konuştu.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcıları Hasan Suver ve Ömer Bulut, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, iş insanları, sektör temsilcileri ile İMKON üyeleri katıldı.

Türkiye'nin inşaat ve müteahhitlik sektöründe güçlü bir ülke olduğunu kaydeden Baran, sektördeki büyük firmaların birçoğunun merkezinin Ankara'da bulunduğunu söyledi. Baran, şöyle konuştu:

"Türkiye, Dünya'nın En Büyük 250 Müteahhitlik Firması sıralamasında, 43 firma ile Çin'in ardından geliyor. Bu 43 firmanın, 21'inin merkezi ise Ankara'da bulunuyor. Sektör, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar uzanan bir coğrafyada, 137 ülkede yürüttüğü başarılı faaliyetleriyle ülkemizin bayrağını en yüksekte dalgalandırıyor. Son yıllarda yurtdışında önemli başarılara imza atan Türk inşaat sektörü, dünyada bir marka haline gelmiş durumda. Özellikle altyapı projeleri, konut inşaatı ve ticari yapılar alanında Türk firmaları, yüksek kalite işçilikleri, rekabetçi fiyatları ile dikkat çekiyor."

Baran, yüksek malzeme maliyetleri, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, işgücü eksikliği ve nitelikli eleman bulma zorluğu, bürokratik prosedürlerin karmaşıklığı, haksız rekabet, finansman maliyetlerindeki yükseliş gibi faktörlerin sektörün gelişiminin önünde engel oluşturduğunu ifade ederek, sektörün sağlıklı şekilde işleyebilmesi açısından sorunların çözümüne ilişkin çalışmaların bir an önce hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

Baran, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un çalıştayda açıkladığı, Emlak Konut'un başlatacağı kampanyaya da değinerek, "Vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak üzere 81 ilimizde yapılacak konutlar, inşaat sektörünü canlandırırken, lokomotif etkisiyle de ülkemizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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