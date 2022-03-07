İpekyolu Belediyesi ekiplerinden 'fahiş fiyat' denetimi - Son Dakika
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İpekyolu Belediyesi ekiplerinden 'fahiş fiyat' denetimi

07.03.2022 15:05
İpekyolu Belediyesi ekiplerinden 'fahiş fiyat' denetimi

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Belediyesi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren marketlerde fahiş fiyat, etiket ve stok denetimi gerçekleştirdi.

VAN (İHA) – Van'ın İpekyolu Belediyesi ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ilçede hizmet veren marketlerde fahiş fiyat, etiket ve stok denetimi gerçekleştirdi.

İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede yer alan marketleri denetleyerek, satılan her türlü ürünün gramajı, fiyatı ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında incelemesini yaptı. Farklı ürünleri kasaya götüren zabıta ekipleri, etiket ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde tespit edilen fiyat farklılıkları hakkında rapor tutularak, Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine yönlendirildi.

Zabıta ekipleri, özellikle son günlerde sıkça vatandaşlardan gelen 'raf ile kasada fiyat farklı çıkıyor' yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti.

6502 sayılı Tüketici Koruma Kanunu kapsamında denetimlerini yapan ekipler, vatandaşın mağdur olmaması için raflardan aldıkları ürünlerin etiketlerini kasa fiyatları ile karşılaştırdı. Ürünlerde fiyat etiketi bulunmayan marketleri uyaran zabıta ekipleri, marketlerde stok denetimi de yaptı.

Vatandaşları fiyat usulsüzlüklerinden ve stokçuluktan korumak için ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini sürdüren İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimler kapsamında sebze, meyve ve diğer temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin gramaj değerlerini de incelendi. Son günlerde özellikle sıvı yağ talebine istinaden bazı işletmelerin stok yapıp yapmadığını denetleyen ekipler, reyonda olmayan ürünlerin stoklanma ihtimaline karşı da marketlerin depolarını denetlediler.

Denetimler sırasında usulsüzlük yapan marketler için tutanaklar tutuldu.

Vatandaşların hakkını korumaya yönelik çalışmalarını devam ettiren İpekyolu Belediyesi, ilçe sınırlarında denetim faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. - VAN

İpekyolu Belediyesi ekiplerinden 'fahiş fiyat' denetimi
İpekyolu Belediyesi ekiplerinden 'fahiş fiyat' denetimi
İpekyolu Belediyesi ekiplerinden 'fahiş fiyat' denetimi
İpekyolu Belediyesi ekiplerinden 'fahiş fiyat' denetimi
İpekyolu Belediyesi ekiplerinden 'fahiş fiyat' denetimi

YORUMLAR
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İpekyolu, Ticaret, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İpekyolu Belediyesi ekiplerinden 'fahiş fiyat' denetimi - Son Dakika


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