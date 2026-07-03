Irak ve Ürdün Enerji Projesini Hızlandırıyor - Son Dakika
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Irak ve Ürdün Enerji Projesini Hızlandırıyor

03.07.2026 02:23
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Irak ve Ürdün, Basra-Akabe Petrol Boru Hattı Projesi'ni hızlandırma kararı aldı.

Irak ve Ürdün, iki ülke arasındaki en önemli ortak enerji yatırımlarından biri olan Basra-Akabe Stratejik Petrol Boru Hattı Projesi'nin uygulama adımlarını hızlandırma kararı aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ali ez-Zeydi, Bağdat'ı ziyaret eden Ürdün Sanayi ve Ticaret Bakanı Yarub el-Kudat başkanlığındaki bakanlar heyetiyle bir araya gelerek projenin son durumunu görüştü.

Görüşmede, toplam 1700 kilometre uzunluğunda olması ve günlük 2,5 milyon varil petrol taşıması planlanan hattın uygulama adımlarının hızlandırılmasının yanı sıra iki ülke arasında sanayi, ulaştırma ve yatırım alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Başbakan Zeydi, Ürdün'ün Irak için önemli bir stratejik derinlik olduğunu vurgularken, konuk Bakan Kudat da Amman yönetiminin Irak'ın ekonomik reform sürecine tam destek verdiğini belirtti.

Fiziki çalışmalarına geçen yıl başlanan Basra-Akabe hattı, OPEC üyesi Irak'ın petrol ihracat kanallarını çeşitlendirerek Körfez limanlarına olan bağımlılığını azaltmayı hedeflerken, Ürdün'e ise indirimli petrol ve transit geçiş geliri sağlama avantajı sunuyor.

Basra-Akabe petrol boru hattı projesi

Irak Bakanlar Kurulu, 11 Ocak 2022 tarihinde Basra-Akabe Stratejik Petrol Boru Hattı Projesi'nin anlaşmasını kabul etmişti.

Söz konusu projeyle Irak'ın güneyindeki Basra'dan Ürdün'ün güneyindeki Akabe'ye petrol ihraç edilecek. Irak hükümeti, bu proje için 2024 mali bütçesinden para ayırmıştı.

Irak'ta bazı çevreler, "İsrail ile normalleşme amacı" taşıdığı gerekçesiyle projeye itiraz ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Irak ve Ürdün Enerji Projesini Hızlandırıyor - Son Dakika

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