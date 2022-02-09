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İş Bankası aktif büyüklüğünü 926 milyar lira olarak açıkladı - Son Dakika

İş Bankası aktif büyüklüğünü 926 milyar lira olarak açıkladı

09.02.2022 08:51
İş Bankası aktif büyüklüğünü 926 milyar lira olarak açıkladı

Türkiye İş Bankası 2021 yıl sonu aktif büyüklüğünü 926,6 milyar lira olarak açıkladı.

Türkiye İş Bankası 2021 yıl sonu aktif büyüklüğünü 926,6 milyar lira olarak açıkladı. Bankanın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı, 514,2 milyar lirası nakdi, 193,4 milyar lirası gayri-nakdi krediler olmak üzere, 2021 yıl sonu itibarıyla 707,6 milyar liraya yükseldi

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2021 yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Paylaşılabilir ve sürdürülebilir değer üretme gayesiyle, ülke ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda reel sektöre ve hane halkına finansman desteği sağlamaya devam ettik. Köklü ve güçlü iş modelimiz ile kaynaklarımızı en doğru alanlara yönlendirmeye, tüm paydaşlarımız için katma değer yaratacak şekilde kullanmaya özen gösterdik" dedi.

Banka'nın ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı, 514,2 milyar lirası nakdi, 193,4 milyar lirası gayri nakdi krediler olmak üzere, 2021 yılsonu itibarıyla 707,6 milyar liraya yükseldi. İş Bankası, ülke ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan özel banka olmayı sürdürdüğünü duyurdu.

Banka'nın toplam mevduat hacmi 2021 yıl sonu itibarıyla 595,6 milyar liraya ulaştı. İş Bankası, toplam mevduatın yanı sıra vadesiz mevduatta da Türkiye'nin en büyük özel bankası olmaya devam etti.

Bankadan yapılan konuya ilişkin yazılı açıklamada, "İş Bankası, bütünsel bir yaklaşımla, fonlama maliyetini gözeterek, kaynaklarını çeşitlendirmek ve vade yapısını uzatmak amacıyla mevduat dışı kaynaklardan da yararlandı. Sürdürülebilirliği kurumsal stratejisinin odak noktalarından biri olarak konumlandıran Banka, 2021 yılının Kasım ayında, dış ticaretin finansmanında kullanmak üzere sürdürülebilirlik bağlantılı ikinci sendikasyon kredisi anlaşmasını imzaladı. Yüzde 110'un üzerinde yenileme oranıyla, 832 milyon ABD doları tutarındaki kredi ile İş Bankası, uluslararası piyasalarda hem Banka'ya hem de ülkemiz bankacılık sektörüne duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş oldu" denildi.

2021 yılında 13,5 milyar TL net kar elde eden İş Bankası'nın özkaynak büyüklüğü önceki yıla göre yüzde 28,1 oranında artarak 2021 yıl sonunda 86,8 milyar TL'ye ulaştı. Güçlü ve dayanıklı mali yapısını koruyan İş Bankası'nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 20,4 seviyesinde oluştu.


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Togo Cumhuriyeti, Hakan Aran, İş Bankası, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İş Bankası aktif büyüklüğünü 926 milyar lira olarak açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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