İş Bankası API Portalı Yenilendi

İş Bankası API Portal güncellendi. Portal, 420 API ile girişimlerin ve diğer kuruluşların ihtiyaç duyduğu finansal fonksiyonları kendi uygulamaları üzerinden kullanıcılarına sunmasını mümkün hale getiriyor.

Türkiye İş Bankası'nın, girişimler ve finansal kuruluşların ihtiyaç duydukları finansal yetenekleri keşfedebildikleri, kendi yetkinlikleri ile finansal fonksiyonları birleştirerek yenilikçi ürünler tasarlayabilecekleri bir ortam sunduğu API Portal güncellendi. Yenilenen portal, kullanıcı dostu bir arayüz, genişletilmiş dokümantasyon ve videolu anlatım desteği gibi özelliklerle öne çıkıyor.

Önyüz tasarımı tamamen yenilenen API Portal üzerinde kullanıcıların, ihtiyaçlarına en uygun API'yi kolaylıkla seçebilmesi için API'ler kullanım alanlarına göre "krediler", "para aktarma", "veri paylaşımı", "ödemeler" ve "kartlar" gibi kategorilere ayrıldı. Ayrıca, API'lerin özellikleri detaylandırılarak kullanıcıların her API'nin sunduğu yetkinlikler hakkında daha fazla bilgiye erişebilmesi sağlandı. Farklı API'lerin birleşimi ile oluşturulan API ürünlerine ilişkin örnek kullanım senaryoları ve entegrasyon süreçlerine ilişkin kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği alanlar için rehber video anlatımları eklendi.

İş Bankası API Portal, mevcut durumda sunduğu 160 API ve Servis Modeli Bankacılığı altyapısı üzerinden erişilen 260 API ile girişim ve kuruluşların kendi uygulama ve websiteleri üzerinden finansal hizmetler sunmasını mümkün hale getiriyor.

"Dijital iş ortaklıkları ile yenilikçi ürün ve hizmetlerin hayata geçirilmesine destek veriyoruz"

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, bankanın "Her yerde bankacılık" vizyonu doğrultusunda hizmetlerini bankacılık kanalları dışından sunma çalışmalarının sürdüğüne işaret ederek, şu bilgileri verdi: "2018 yılından bu yana API Portal üzerinden girişim ve diğer tüm kuruluşların finansal ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreterek kurduğumuz dijital iş ortaklıkları ile yenilikçi ürün ve hizmetlerin hayata geçirilmesine destek veriyoruz. API'ler aracılığıyla kurduğumuz 460'tan fazla dijital iş ortaklığının sayısını daha da artırmak amacıyla bu alanı yenileyerek daha kapsamlı, kullanıcı dostu ve iş birliklerini kolaylaştıran bir platform haline getiriyoruz." - İSTANBUL