İş Bankası Genel Müdürü, Bakan Nebati'nin katıldığı zirvede Merkez Bankası'nı eleştirdi: Krediye erişim zorlaşıyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur - Son Dakika
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İş Bankası Genel Müdürü, Bakan Nebati'nin katıldığı zirvede Merkez Bankası'nı eleştirdi: Krediye erişim zorlaşıyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur

31.10.2022 17:25

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin de katıldığı finans zirvesinde Merkez Bankası'nın kararlarını eleştirdi. Aran konuşmasında, "Eğer kredi fiyatı ucuzlamasına rağmen krediye erişim zorlaşıyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de bugün katıldığı ve konuşma yaptığı Finansın Geleceği Zirvesi'nde konuşan Türkiye İş bankası Genel Müdürü Hakan Aran, son dönemde faizler inerken krediye erişimin zorlaştığına işaret etti. Aran, bankaları kredilerle ve kur korumalı mevduatla ilgili olarak uzun dönemli tahvil alımınamakro ihtiyati tedbirlerin bir an evvel kaldırılması ya da gevşetilmesini istedi.

"KİMSEYE BİR FAYDASI YOK"

Aran'ın son dönemde BDDK ve Merkez Bankası'nın attığı makro ihtiyati adımları eleştiren konuşmasında, "Alınan makro ihtiyati tedbirlerle birlikte artık biz ekonomi modelinin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldik. Faiz oranlarının indirilmesi ne açıdan size yarar; krediye daha ucuza erişebiliyorsanız. Eğer kredi fiyatı ucuzlamasına rağmen krediye erişim zorlaşıyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur. Mühim olan rafta duran kredi faizlerini indirmekse amaç evet faiz iniyor ama eğer o krediyi erişilebilir kılmak ve üretime yatırıma döndürmekse bu konuda sorunlarımızın olduğunu ifade edeyim. Düzenlemelerle müşteri tercihlerini zorlayacak noktalara getirmeyelim." dedi.

"TEDBİRLERİN KALDIRILMASI VEYA GEVŞETİLMESİ GEREK"

Aran sözlerine şöyle devam etti: "Kur korumalı mevduat ürünümüz var, yüzde 20'nin üzerinde bankalarda dönüşüme tercih oldu ama bunun üzerinde, tercihlerini ihtiyacından dolayı yabancı parada kullanan müşterileri bankalar üzerinden bu tercihlerini değiştirmeye zorlamanın ve bu tercih değişmezse de bankaları, finansal sistemin istikrarını riske atacak şekilde, uzun vadeli menkul kıymet tesis etmeye zorlamanın ne yeni ekonomi modeline ne üretime ne ihracata ne istihdama katkısı vardır. Sadece bunları ters yönde, bankacılık sektörünü de geriye giderek, bankacılık sektörünün imkanlarını kullanmasını engellemek anlamına gelir. Dolayısıyla geçici olduğu söylenen makro ihtiyati tedbirlerin yeni ekonomi modelini destekleyecek şekilde bir an evvel kaldırılması veya gevşetilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum.

"GENİŞ KİTLELERİN YOKSULLAŞMASI ANLAMINA GELEBİLİR"

Yüksek enflasyon olduğu dönemlerde büyümenin ne kadar sağlıklı olduğu da tartışılır. Eğer yüksek enflasyon ile büyüme beraber gidiyorsa bu geniş kitlelerin yoksullaşması, gelir dağılımı adaletsizliğinin, topsumsal gerilimlerin, bölgesel dengesizlikleri artması, çevrenin tahrip olması anlamına gelebilir. Bunlardan daha önemlisi, uzun dönemli büyümenin aşındırılması ve gelecek kuşakların elinden büyüme imkanlarının alınması anlamına gelebilir. O yüzden sektör olarak görevimiz salt büyümeyi değil sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemek olmalıdır."

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Son Dakika Ekonomi İş Bankası Genel Müdürü, Bakan Nebati'nin katıldığı zirvede Merkez Bankası'nı eleştirdi: Krediye erişim zorlaşıyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş Bankası Genel Müdürü, Bakan Nebati'nin katıldığı zirvede Merkez Bankası'nı eleştirdi: Krediye erişim zorlaşıyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur - Son Dakika
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