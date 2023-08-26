İş Bankası Grubu iştiraklerini yeni bir şirkette toplayacak - Son Dakika

İş Bankası Grubu iştiraklerini yeni bir şirkette toplayacak

İş Bankası Grubu iştiraklerini yeni bir şirkette toplayacak
Son Güncelleme: 26.08.2023 15:55

Türkiye İş Bankası, bünyesinde bulunan iştiraklerini daha etkin yönetmek için devrim gibi bir karar aldı. Banka 147 iştirakini yeni bir şirket altında toplayacak. Şirketin yüzde 100 sahipliği İş Bankası'na ait olacak ve bankanın hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik oluşmayacak.

Türkiye İş Bankası Grubu, bünyesinde yer alan iştiraklerini daha etkin yönetim amacıyla bankanın yüzde 100 sahipliğinde kurulacak yeni bir şirket altında toplayacağını duyurdu.

Konu ile ilgili banka tarafından şu bilgiler paylaşıldı:

"Kuruluş misyonu doğrultusunda sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, iştirakleri kanalıyla ekonominin pek çok alanına katkı sunan İş Bankası, aynı anlayışla, kuracağı şirketle yeni faaliyet alanlarına girerek stratejik yatırımlar yapmaya ve ülke ekonomisine destek vermeye devam edecek. Kurulacak yeni yapı ile dünyada ve Türkiye'de hemen hemen her alanda yaşanan hızlı değişimin gerektirdiği sistematik bir yaklaşımla, daha odaklı ve stratejik bir yönetim anlayışına geçilmesi planlanıyor. Ayrıca iştirakler arasındaki sinerjinin artırılması, iştiraklerin yüzde yüz konsantrasyonla tam zamanlı ve daha dinamik bir biçimde yönetilmesi, artan verimlilikle iştirak portföyünde değer yükselten ve karı maksimize eden rekabetçi bir performans ortaya konulması hedefleniyor.

"BANKANIN HİSSEDARLIK YAPISINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

İştirak portföyünün zenginleştirilmesini ve optimizasyonunu beraberinde getirecek olan yapılanmayla, İş Bankası'nın özkaynak karlılığı ve piyasa değerinin artırılması için ilave güçlü bir alan da yaratılmış olacak. Kolaylaştırılmış usulde iştirak yoluyla kısmi bölünme metoduyla gerçekleştirilecek yeni yapılanma nedeniyle banka sermayesinde, finansallarında ve hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik oluşmayacak. Bankanın Yönetim Kurulu'nun yetki vermesiyle başlayan sürecin, gerekli onay ve izinlerin ardından yıl sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor."

Kaynak: DHA

İş Bankası, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş Bankası Grubu iştiraklerini yeni bir şirkette toplayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş Bankası Grubu iştiraklerini yeni bir şirkette toplayacak - Son Dakika
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