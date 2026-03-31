İş Bankası'na Uluslararası İş Güvenliği Ödülü

31.03.2026 17:21
TÜRKİYE İş Bankası, Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri'nde 'Distinction' kategorisinde ödül kazandığını duyurdu.

İngiltere merkezli kar amacı gütmeyen British Safety Council kuruluşu tarafından düzenlenen, International Safety Awards'te (Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri) kazananlar belli oldu. İş Bankası, en yüksek seviyedeki 'Distinction' kategorisinde ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl 68'incisi gerçekleştirilen, bağımsız jüri üyelerinin değerlendirmelerine dayanan ödüller, dünya genelinde iş kazaları ve işle ilgili sağlık sorunlarını önlemeye yönelik kararlılıklarını ortaya koyan kuruluşlara veriliyor. Ödüllerle ayrıca iş yerinde çalışan refahı ve ruhsal sağlığının önemi de takdir ediliyor.

"İnşaat, üretim, petrol, gaz, madencilik, finans gibi farklı sektörlerden 51 ülkeden toplam 893 başvurunun yapıldığı Safety Awards'te İş Bankası, 'Distinction' kategorisinde ödül almaya hak kazanan tek banka oldu. Bu ödül, bankanın çalışanlarına sağladığı güvenli ve sağlıklı çalışma ortamının bir göstergesi olarak öne çıkıyor."

Kaynak: DHA

