İş Bankası'ndan 1,3 milyar dolarlık sürdürülebilir kredi

Türkiye İş Bankası, 751 milyon dolar ve 513,5 milyon avro tutarında, toplam 1,3 milyar dolarlık 367 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankasının "Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi" doğrultusunda çevresel ve/veya sosyal alanlarda pozitif etki sağlamaya yönelik faaliyetlerin finansmanında kullandırılacak olan krediye, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Asya'daki 21 ülkeden toplam 54 banka katıldı.

Sözleşme kapsamında, Türkiye İş Bankası, 751 milyon dolar ve 513,5 milyon avro tutarında, toplam 1,3 milyar dolarlık 367 gün vadeli sürdürülebilir sendikasyon kredisi sözleşmesi imzaladı.

Sendikasyona en yüksek tutarla katılan bankalar açısından toplam maliyet dolar diliminde SOFR + yüzde 1,60, avro diliminde ise Euribor + yüzde 1,35 seviyesinde gerçekleşti.

Anlaşmada, Emirates NBD Capital Limited, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Mizuho Bank ve Standard Chartered Bank koordinatör banka olarak görev alırken, First Abu Dhabi Bank PJSC ve ING Bank NV sürdürülebilirlik koordinatörü, Emirates NBD Bank (PJSC) ise ajan banka olarak yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sağlanan finansmanın bankanın sürdürülebilirlik odaklı stratejilerine ve reel sektöre verdiği desteğe önemli katkılar sunacağını belirterek, küresel piyasalardaki ve dış ticaretteki belirsizliklerin devam ettiği ortamda, geçen yılın aynı döneminde sağladıkları krediyi yüzde 123 oranında yenileyerek, hem bankalarına hem de Türkiye ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit etmiş olduklarını aktardı.

Kredinin, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttükleri çok boyutlu çalışmaları destekler nitelikte olduğuna işaret eden Aran, "Kaynağın etkin kullanımıyla bir yandan sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklerken, diğer yandan net sıfır hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz İklim Dönüşüm Planı'nın uygulanmasına da katkı sağlayacağız. Finansmanın dönüştürücü gücünü kullanarak, emisyon yoğun sektörlerde belirlediğimiz azaltım hedeflerine ulaşmak ve sektörel geçişi hızlandırmak amacıyla müşterilerimize yönelik yeşil finansman çözümlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aran, gerçekçi, iddialı ve uygulanabilir adımlarla oluşturdukları iklim stratejileri ve sektörler özelinde oluşturdukları somut yol haritalarıyla, reel sektörün iklim geçiş sürecine öncülük etmeyi ve müşterilerimizin yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.