İŞ Bankası'ndan Eti Menkul Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İŞ Bankası'ndan Eti Menkul Açıklaması

İŞ Bankası, Eti Menkul adlı kuruluşla herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunmadığını ve bu şirketin yanılgılı bilgilerle kendi isimlerini kullandığını açıkladı. Banka, konuyla ilgili olarak yasal süreç başlattıklarını duyurdu.

03.01.2025 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞ Bankası tarafından yapılan açıklamada "Bankamız ve iştiraklerinin, şirketin internet sitesinde belirtildiği gibi Eti Menkul adlı kuruluşla hiçbir ortaklığı veya hissedarlık ilişkisi bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Eti Menkul adlı şirketin web sitesinde, gerçeği yansıtmayan bir şekilde bankamızın ve grup şirketimizin iştiraki olduğu, ortaklık yapısında bazı iştiraklerimizin bulunduğu bilgisinin yer alması nedeniyle bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

" www.etimenkul.com.tr adlı web sitesinde, kendisini bireysel ve kurumsal yatırımcılara sermaye piyasası hizmetleri veren bir aracı kurum olarak tanıtan 'Eti Menkul' adlı kuruluşun gerçeği yansıtmayan bir biçimde Bankamızın ve grup şirketimizin iştiraki olduğu, ortaklık yapısında bazı iştiraklerimize pay sahibi olarak yer verildiği görülmektedir. Söz konusu sitede ayrıca bankamız ve iştiraklerimize ait logoların izinsiz olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

"Bankamız ve iştiraklerimiz ile adı geçen kuruluş arasında herhangi bir ilişki bulunmamakta olup, konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurumu'na (SPK) bilgi verilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Asılsız bilgilere itibar edilmemesi için kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Kaynak: DHA

İş Bankası, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Hukuk, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İŞ Bankası'ndan Eti Menkul Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya’yı açmak bize nasip oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı açmak bize nasip oldu
21:23 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu 3,5 yaşındaki Efe, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu
21:01 Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı
20:52 Zonguldak’ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
19:45 Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı Aracın içinde başından vurulmuş halde bulunmuştu: Genç kadının katili en yakını çıktı
09:19 Balıkesir’de yangın faciası 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti Balıkesir'de yangın faciası! 1 ve 3 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti
09:12 Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı Altın fiyatları yeni yılın ilk rallisine başladı
08:59 BM duyurdu: 8 Aralık’tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü BM duyurdu: 8 Aralık'tan bu yana 115 bin Suriyeli ülkesine döndü
08:54 Fatih Terim ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Fatih Terim ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
08:03 ABD’de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü 2 ölü, 18 yaralı ABD'de tek motorlu uçak mobilya fabrikasına düştü! 2 ölü, 18 yaralı
07:54 Şahin Kendirci’den takipçisinin yorumuna olay yanıt Şahin Kendirci'den takipçisinin yorumuna olay yanıt
07:46 Icardi’den Wanda’yı çıldırtan karar Icardi'den Wanda'yı çıldırtan karar
07:28 Manchester United Altay Bayındır’ın biletini kesti Manchester United Altay Bayındır'ın biletini kesti
07:12 Husiler, İsrail’in kalbini bir kez daha vurdu Husiler, İsrail'in kalbini bir kez daha vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 21:54:15. #1.12#
SON DAKİKA: İŞ Bankası'ndan Eti Menkul Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.