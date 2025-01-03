İŞ Bankası'ndan Eti Menkul Açıklaması

Ekonomi

İŞ Bankası tarafından yapılan açıklamada "Bankamız ve iştiraklerinin, şirketin internet sitesinde belirtildiği gibi Eti Menkul adlı kuruluşla hiçbir ortaklığı veya hissedarlık ilişkisi bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Eti Menkul adlı şirketin web sitesinde, gerçeği yansıtmayan bir şekilde bankamızın ve grup şirketimizin iştiraki olduğu, ortaklık yapısında bazı iştiraklerimizin bulunduğu bilgisinin yer alması nedeniyle bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

" www.etimenkul.com.tr adlı web sitesinde, kendisini bireysel ve kurumsal yatırımcılara sermaye piyasası hizmetleri veren bir aracı kurum olarak tanıtan 'Eti Menkul' adlı kuruluşun gerçeği yansıtmayan bir biçimde Bankamızın ve grup şirketimizin iştiraki olduğu, ortaklık yapısında bazı iştiraklerimize pay sahibi olarak yer verildiği görülmektedir. Söz konusu sitede ayrıca bankamız ve iştiraklerimize ait logoların izinsiz olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.

"Bankamız ve iştiraklerimiz ile adı geçen kuruluş arasında herhangi bir ilişki bulunmamakta olup, konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurumu'na (SPK) bilgi verilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Asılsız bilgilere itibar edilmemesi için kamuoyunun bilgilerine sunarız."