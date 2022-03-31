İş başvurusu için ne sıra beklediler ne de kuyruk oluşturdular - Son Dakika
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İş başvurusu için ne sıra beklediler ne de kuyruk oluşturdular

31.03.2022 14:50

İş başvurusu için ne sıra beklediler ne de kuyruk oluşturdular Yalova'da 100 kişilik işe sadece 216 kişi başvurdu Yalova'da, 100 erkek işçinin alınacağı iş için 2 gün süresince gerçekleşen mülakatlara sadece 216 kişi başvuru yapıldı.

İş başvurusu için ne sıra beklediler ne de kuyruk oluşturdular

Yalova'da 100 kişilik işe sadece 216 kişi başvurdu

YALOVA - Yalova'da, 100 erkek işçinin alınacağı iş için 2 gün süresince gerçekleşen mülakatlara sadece 216 kişi başvuru yapıldı.

Yalova'da iş başvurusu için uzun kuyrukların oluşması beklenen mülakata, az sayıda kişinin başvurması şaşırttı. Türkiye'nin ünlü mağaza zinciri, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kurduğu depoda çalışacak ve haziran ayında iş başı yapacak 100 erkek personel için duyuruya çıktı. SMS'lerle yaklaşık 2 bin kayıtlı işsize, mülakat duyurusu yapıldı. İşe alımla ilgili ayrıca sosyal medya hesaplarında duyurular gerçekleştirilirken yerel gazetelerde iş ilanıyla ilgili haberler yapıldı.

Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda 2 gün süren iş başvurusuna sadece 216 kişinin başvurması şaşkınlık oluşturdu.

İş başvurusu için gelen personeller firma yetkileri tarafından bilgilendirildikten sonra mülakatları gerçekleştirildi.

İş başvurusu için ne sıra beklediler ne de kuyruk oluşturdular
İş başvurusu için ne sıra beklediler ne de kuyruk oluşturdular
İş başvurusu için ne sıra beklediler ne de kuyruk oluşturdular

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Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş başvurusu için ne sıra beklediler ne de kuyruk oluşturdular - Son Dakika


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SON DAKİKA: İş başvurusu için ne sıra beklediler ne de kuyruk oluşturdular - Son Dakika
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