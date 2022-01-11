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İş dünyası Turquality desteğinin uzatılmasını istiyor - Son Dakika

İş dünyası Turquality desteğinin uzatılmasını istiyor

11.01.2022 14:50
İş dünyası Turquality desteğinin uzatılmasını istiyor

Türkiye'nin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality Destek Programı'nın süresinin uzatılması gerektiğini kaydeden Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, destek süresinin uzatılmasıyla kazananın Türkiye olacağını söyledi.

Türkiye'nin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality Destek Programı'nın süresinin uzatılması gerektiğini kaydeden Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, destek süresinin uzatılmasıyla kazananın Türkiye olacağını söyledi.

Pandemi süresinde sanayicinin zorlu şartlara rağmen üretimden vazgeçmediğinin altını çizen TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Günümüz koşullarında gitgide ağırlaşan rekabet koşulları ve sürekli değişiklik gösteren tüketim kalıpları uluslararası alanda yer edinmek isteyen firmaları daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen 'güçlü markalar' ortaya çıkarmaya teşvik etmektedir. Bu noktada 2004 yılında yürürlüğe giren Turquality Destek Programı sanayicimiz için çok önemli bir destek kalemidir. Pandemi nedeniyle fuarların iptal edilmesi, yurtdışı seyahat yasaklarının olmasıyla birlikte, açılması hedeflenen ofisler ve depolar açılamadı, gerekli pazarlama aktiviteleri bu süreç içerisinde yapılamadı. Bu sebeple Ticaret Bakanlığı'mızın Turquality marka destek programlarının bitiş sürelerine 2 yıl ilave ek süreyle uzatmasının, destekten faydalanan tüm firmalarımız için çok önemli olduğunu düşünüyorum" dedi,

Sözlerine Turquality'nin teşvik programından çok öte, işletmeler için stratejik bir yol haritası olduğunun altını çizen Çevikel, "Bir çok firmamız bu destek gücünden faydalanarak tüm dünyada marka gücü oluşturmuş durumda. Desteğin sona ermesiyle belki de yarım kalacak bir çok proje ülke imajını da olumsuz yönde etkileyecektir. Markalaşma yolunda ilerleyen firmalarımızın desteklenmesiyle sonuçta kazanan Türkiye olacaktır" dedi. - BURSA

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Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş dünyası Turquality desteğinin uzatılmasını istiyor - Son Dakika Ekonomi


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