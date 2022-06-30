İş dünyasının sorunları Ekonomi Şurasına taşındı - Son Dakika
Üye Girişi

İş dünyasının sorunları Ekonomi Şurasına taşındı

30.06.2022 14:23
İş dünyasının sorunları Ekonomi Şurasına taşındı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Asilhan Arslan, TOBB Ekonomi Şurasında iş dünyasının sorunları ve beklentilerini açıkladı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Asilhan Arslan, TOBB Ekonomi Şurasında iş dünyasının sorunları ve beklentilerini açıkladı.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte çok sayıda Bakanın da katılımı ile TOBB tarafından gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Şurasında bir konuşma yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, iş dünyasının sorunlarını ve beklentilerini aktardı. Arslan, Elazığ ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için önemli hususları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve ilgili Bakan ve bürokratlarla özel istişare etme fırsatı bulduğunu da ifade ederek, şuranın Elazığ adına çok verimli geçtiğinin altını çizdi. Elazığ TSO'nun 14 meslek grubundan alınan geri bildirimlerle iş dünyasının sorunlarının rapor haline getirildiğine dikkat çeken Başkan Arslan, "Odamızın ilgili meslek komitelerinin görüş ve önerileriyle hazırlanan ve toplamda 5 sayfa olarak 12 madde halinde hazırlanan raporumuz ilimizin hem genel sorunları hem de sektörel sorunları şurada gündeme taşındı. Hazırlamış olduğumuz rapor sadece Elazığ iş dünyasının değil genel anlamda tüm ülkemizi ilgilendiren ana konuları da içermektedir. Ben öncelikle çok değerli katkılar veren değerli meslek komite üyelerimize teşekkür ediyorum. Şurada bize tanınmış olan sınırlı zaman dilimi içerisinde dilimizin döndüğünde hem iş dünyamız hem de ilimizin genel sorun ve beklentilerini dile getirdim. Özellikle Afete maruz iller çerçevesinde Elazığ'ın tümünün en az 5 yıl süreyle 6. bölge teşviklerinden istifade etmesinin sağlanması ve böylelikle hem iş dünyası hem de tüm esnaflar ile vatandaşların da istifade edebileceği bir sürecin ilimizde başlatılmasını talep ettik. Yine ilimiz tarım ve hayvancılığı için çok değerli olan ancak yıllardan beri hep gündemde olan Uluova ve Kuzova sulama projelerinin gününün ihtiyaç ve şartlarına göre revize edilerek modern bir proje ile hayata geçirilmesi ve bununla birlikte sanayi altyapısı için çok değerli olan Teknova OSB ile Besi OSB için taleplerimizi dile getirdik. Sınırlı zaman dilimindeki konuşmamız sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın özellikle afete maruz iller çerçevesinde Elazığ'ın 6. bölge teşviklerinden 5 yıl süreyle istifade etme talebimiz dikkatini çekerek konuyu özel olarak yeniden değerlendirme imkanı bulduk. Teşvik Uygulama Genel Müdürümüz Dr. Mehmet Yurdal Şahin'in de katılımı ile konuyu detaylı bir şekilde istişare etme imkanımız oldu. Özellikle deprem sonrası il ekonomisinin bozulan dengelerinin yerine oturması ve bu geçiş sürecinde depremden olumsuz etkilenen tüm yurttaşlarımızın da özellikle vergilendirmeler noktasında yararlanmasının sağlanmasının önemini ifade ettik. Konunun uzmanlar seviyesinde incelenmesi ve çözüm üretilmesi hususunda Oktay'ın yaklaşımları bizleri sevindirmiştir" dedi.

Elazığ TSO tarafından hazırlanan raporda, OSB'lerin kaynak sorunun çözümü, sulama projelerinin ödenek sorunları, sanayi altyapısının güçlendirilmesi için hazırlanan projelerin desteklenmesi ile birlikte, ekonominin durgunlaşması ve fiyatlandırma yapılamaması sorunu, işveren üzerindeki vergi yükleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve bu durumun iş dünyasına olumsuz etkileri, perakende Sektörünün sorunları, taahhüt ve müteahhitlik sektörü sorunları, eğitim sektörü sorunları, sağlık ve medikal sektörü sorunları, akaryakıt Sektöründe, teminat, kar marjları ve akıllı yazarkasa sorunları, ulaşım sektörü sorunları, KOSGEB ve KGF destekleri, tarım ve hayvancılık sektörü sorunları, sigortacılık sektörü sorunları da aktarıldı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığ'da jandarma ekiplerinden vatandaşlara 'Siber farkındalık' eğitimi Elazığ'da jandarma ekiplerinden vatandaşlara 'Siber farkındalık' eğitimi Başkan Arslan, üyelerinin sorunlarını dile getirdi Başkan Arslan, üyelerinin sorunlarını dile getirdi
Kaynak: İHA

fuat oktay, Ekonomi, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş dünyasının sorunları Ekonomi Şurasına taşındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:16:11. #1.11#
SON DAKİKA: İş dünyasının sorunları Ekonomi Şurasına taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement