İş dünyasının sorunları Ekonomi Şurasına taşındı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Asilhan Arslan, TOBB Ekonomi Şurasında iş dünyasının sorunları ve beklentilerini açıkladı.

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte çok sayıda Bakanın da katılımı ile TOBB tarafından gerçekleştirilen TOBB Ekonomi Şurasında bir konuşma yapan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, iş dünyasının sorunlarını ve beklentilerini aktardı. Arslan, Elazığ ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için önemli hususları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve ilgili Bakan ve bürokratlarla özel istişare etme fırsatı bulduğunu da ifade ederek, şuranın Elazığ adına çok verimli geçtiğinin altını çizdi. Elazığ TSO'nun 14 meslek grubundan alınan geri bildirimlerle iş dünyasının sorunlarının rapor haline getirildiğine dikkat çeken Başkan Arslan, "Odamızın ilgili meslek komitelerinin görüş ve önerileriyle hazırlanan ve toplamda 5 sayfa olarak 12 madde halinde hazırlanan raporumuz ilimizin hem genel sorunları hem de sektörel sorunları şurada gündeme taşındı. Hazırlamış olduğumuz rapor sadece Elazığ iş dünyasının değil genel anlamda tüm ülkemizi ilgilendiren ana konuları da içermektedir. Ben öncelikle çok değerli katkılar veren değerli meslek komite üyelerimize teşekkür ediyorum. Şurada bize tanınmış olan sınırlı zaman dilimi içerisinde dilimizin döndüğünde hem iş dünyamız hem de ilimizin genel sorun ve beklentilerini dile getirdim. Özellikle Afete maruz iller çerçevesinde Elazığ'ın tümünün en az 5 yıl süreyle 6. bölge teşviklerinden istifade etmesinin sağlanması ve böylelikle hem iş dünyası hem de tüm esnaflar ile vatandaşların da istifade edebileceği bir sürecin ilimizde başlatılmasını talep ettik. Yine ilimiz tarım ve hayvancılığı için çok değerli olan ancak yıllardan beri hep gündemde olan Uluova ve Kuzova sulama projelerinin gününün ihtiyaç ve şartlarına göre revize edilerek modern bir proje ile hayata geçirilmesi ve bununla birlikte sanayi altyapısı için çok değerli olan Teknova OSB ile Besi OSB için taleplerimizi dile getirdik. Sınırlı zaman dilimindeki konuşmamız sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay'ın özellikle afete maruz iller çerçevesinde Elazığ'ın 6. bölge teşviklerinden 5 yıl süreyle istifade etme talebimiz dikkatini çekerek konuyu özel olarak yeniden değerlendirme imkanı bulduk. Teşvik Uygulama Genel Müdürümüz Dr. Mehmet Yurdal Şahin'in de katılımı ile konuyu detaylı bir şekilde istişare etme imkanımız oldu. Özellikle deprem sonrası il ekonomisinin bozulan dengelerinin yerine oturması ve bu geçiş sürecinde depremden olumsuz etkilenen tüm yurttaşlarımızın da özellikle vergilendirmeler noktasında yararlanmasının sağlanmasının önemini ifade ettik. Konunun uzmanlar seviyesinde incelenmesi ve çözüm üretilmesi hususunda Oktay'ın yaklaşımları bizleri sevindirmiştir" dedi.

Elazığ TSO tarafından hazırlanan raporda, OSB'lerin kaynak sorunun çözümü, sulama projelerinin ödenek sorunları, sanayi altyapısının güçlendirilmesi için hazırlanan projelerin desteklenmesi ile birlikte, ekonominin durgunlaşması ve fiyatlandırma yapılamaması sorunu, işveren üzerindeki vergi yükleri, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve bu durumun iş dünyasına olumsuz etkileri, perakende Sektörünün sorunları, taahhüt ve müteahhitlik sektörü sorunları, eğitim sektörü sorunları, sağlık ve medikal sektörü sorunları, akaryakıt Sektöründe, teminat, kar marjları ve akıllı yazarkasa sorunları, ulaşım sektörü sorunları, KOSGEB ve KGF destekleri, tarım ve hayvancılık sektörü sorunları, sigortacılık sektörü sorunları da aktarıldı. - ELAZIĞ