İş Yerinde Ayrımcılık Bildirimleri Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İş Yerinde Ayrımcılık Bildirimleri Artıyor

SpeakHub Raporu, 2024'te iş yerindeki ayrımcılık vakalarının bildiriminin %31,6’ya çıktığını açıkladı.

23.10.2024 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SpeakHub, 2024'ün 3. çeyrek Kurumsal Etik Trendleri Raporu'nda, iş yerinde ayrımcılıkla ilgili bildirimlerin arttığını bildirdi.

SpeakHub'dan yapılan açıklamaya göre, rapor, yıl boyunca perakende, üretim, hızlı tüketim, hizmet sektörleri ve grup şirketlerinde faaliyet gösteren kurumların paydaşları tarafından iletilen bildirimlerin analiziyle hazırlandı. Geçen yıl yüzde 16,9 olan ayrımcılık bildirim oranı bu yıl yüzde 31,6'ya yükselerek iş dünyasında en çok bildirilen konu haline geldi.

Çalışma saatleri ve izin haklarına yönelik haksız uygulamalar yüzde 19,4 ile ikinci sırada gelirken, çalışan kaynaklı hırsızlık, yolsuzluk ve sahtecilik gibi ihlaller yüzde 17,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Diğer şikayetlerin oranı ise yüzde 31,9 olarak yer aldı.

-En fazla bildirim perakende sektöründen

Rapora göre, 2024'ün üçüncü çeyreğinde en çok bildirim yapan sektör yüzde 49,1 ile perakende sektörü oldu. Grup şirketler yüzde 19 ile ikinci sırada yer alırken, hızlı tüketim sektörü yüzde 13,2 ile en az bildirim yapan sektör olarak öne çıktı. Grup şirketlerindeki bildirim oranı ise geçen yıla göre yüzde 14 arttı.

Bu dönemde yapılan bildirimlerde en çok kullanılan iletişim kanalı yüzde 42,01 ile telefon olurken, bunu yüzde 41,74 ile web üzerinden yapılan bildirimler izledi. E-posta bildirimleri ise yüzde 17,6 ile üçüncü sırada yer aldı.

Ayrıca, bu yılın üçüncü çeyreğinde bildirim yapan çalışanların yüzde 46,8'i kimlik bilgilerini paylaşmayı tercih ederken, yüzde 53,52'si anonim kalmayı seçti.

"İş dünyasındaki ayrımcılık vakaları, şirketlerde olumsuz sonuçlar doğuruyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SpeakHub Satış ve Müşteri Yönetimi Müdürü Begüm Akçal, iş dünyasındaki ayrımcılık vakalarının şirketlerde olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Akçal, "Önemli kurumlardan gelen bildirimlerde en çok dile getirilen konular arasında ayrımcılık yer alıyor. İşyerinde nezaketsizlik ve kötü muamele üzerine yaptığımız incelemeler, bu tür durumların mağdurlar, tanıklar ve şirketler üzerinde çeşitli olumsuz etkileri olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Sadık ve mutlu çalışan hedefinde, ayrımcılığı ortadan kaldırmanın son derece önemli olduğuna dikkati çeken Akçal, "Aksi takdirde, bu tür sorunlar başka problemleri de beraberinde getirebilir. Çalışanlar, işyerinde ayrımcılık, nezaketsizlik ve kötü muamele gibi konuların nasıl ele alındığını yakından takip ediyor. Bu sorunların çözümü için öncelikle etik süreçlerin doğru şekilde yapılandırılması ve işletilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İş Yerinde Ayrımcılık Bildirimleri Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:49 İşte TUSAŞ tesisine saldıran teröristler İşte TUSAŞ tesisine saldıran teröristler
16:48 Ankara TUSAŞ’taki saldırının zamanlaması dikkat çekici Ankara TUSAŞ'taki saldırının zamanlaması dikkat çekici
16:26 Ankara TUSAŞ’taki patlama anı kamerada Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
16:07 Ankara’daki çatışma anından ilk görüntüler Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu Ankara'daki çatışma anından ilk görüntüler! Silah sesleri canlı yayından böyle duyuldu
15:56 Ankara’da TUSAŞ’a terör saldırısı Şehit ve yaralılarımız var Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var
01:42 ’İmralı ziyaretine izin çıktı’ iddiasıyla ilgili DEM Parti’den açıklama geldi 'İmralı ziyaretine izin çıktı' iddiasıyla ilgili DEM Parti'den açıklama geldi
01:20 McDonald’s’ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu McDonald's'ta hamburger yiyen 49 kişiye ölümcül bakteri bulaştı, satışlar durduruldu
01:15 Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde Derin yarıkların oluştuğu bölgede korkutan görüntü: Mahalle komple hareket halinde
01:01 Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı Öğrenci yurdunda korkunç olay: Odasında biriktirdiği çakmak gazı patladı, öğrenci ağır yaralı
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
23:54 Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund’u 5-2 mağlup etti Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti
23:35 Öcalan’ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları’na da gittim Öcalan'ın sorgu görüntüleri yeniden gündemde: Ülkü Ocakları'na da gittim
23:05 Kulisleri hareketlendiren iddia Öcalan’ın yeğenine ’’İmralı’’ izni verildi Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi
22:40 Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi Ersun Yanal, Amedsporlu taraftarla burun buruna geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 17:04:27. #1.12#
SON DAKİKA: İş Yerinde Ayrımcılık Bildirimleri Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.