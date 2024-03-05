Ekonomi

Haliliye Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilere yüzde 110 oranında zam yapıldı.

Haliliye Belediyesi ile Hizmet-iş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen imza törenine, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, önceki dönem milletvekili Seydi Eyyüpoğlu, AK Parti MKYK Üyesi İbrahim Halil Yıldız, Hizmet- İş Sendikası Şanlıurfa 1 Nolu Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile belediye personeli katıldı.

İşçinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Mehmet Canpolat, personel maaşlarına yüzde 110 oranında zam yapıldığının müjdesini vererek, "Seydi Eyyüpoğlu başkanımın hakkını inkar edemeyiz. İlk günden bu tarafa 5 yıl boyunca sizler için sürekli gidip geldi ama Allah'a hamdolsun diğer belediyelerimizin de olduğu gibi Haliliye Belediyemiz de her zaman işçi kardeşlerimizin yanında oldu. Haliliye Belediyesinin bütçesini son haddine kadar zorlayarak, sizlerin yanında beş yıl boyunca en yüksek oranlarla yer aldık. Önümüzde bir süreç geldi. Önümüzdeki süreçte atacağımız üç yıllık imza ile bizler yine sizlerin yanında olmaya gayret edeceğiz. Şunu ifade edeyim, yüzde 110 zam işçi kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi.

Hizmet- İş Sendikası Şanlıurfa 1 Nolu Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu ise verilen zam oranının yüksek bir oran olduğunun altını çizerek, "Haliliye Belediye başkanı toplu iş sözleşmesinde önceki dönem sözleşmemizde olduğu gibi belediye bütçesini son haddine kadar kullandı. Siz değerli emekçi kardeşlerimizin refah seviyesini yükseltmek için başkanımız elinden geleni yaptı. Bir önceki sözleşmemizde Türkiye'nin en yüksek sözleşmelerden birine imza attık. Bugünkü sözleşmemiz ile birlikte en düşük maaş ortalama 34 bin lira olarak altıncı ayda da gelecek enflasyon farkı ile birlikte diğer ilçelere göre en yüksek sözleşme Mehmet başkanımızın imzası ile oldu" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, imza töreninde yaptığı konuşmasında, "Toplu iş sözleşmemizin hayırlı olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli başkanlarımı tebrik ediyorum. Başkanlarım özellikle işçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz düsturuna riayet ettiler" dedi.

İmza töreninde son olarak konuşan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Sendika Başkanımız Seydi Eyyüpoğlu ve Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat kardeşim beraber epey uğraştılar. Buradaki coşkudan gördüğüm kadarıyla yüzde 110 zam oranıyla işi taçlandırdılar. İşçi kardeşlerimizin her birinin gönüllerini, takdirlerini, dualarını kazandılar. Ben başkanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesinin imza töreni gerçekleştirildi. Verilen zam oranı işçiler tarafından da sevinçle karşılandı. - ŞANLIURFA