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Ekonomi

İSG Hizmeti Zorunluluğu Başlıyor

İSG Hizmeti Zorunluluğu Başlıyor

STSO, 1 Ocak 2025 itibarıyla az tehlikeli iş yerlerinde İSG hizmeti alma zorunluluğunu duyurdu.

16.01.2025 15:17
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), 1 Ocak 2025 itibarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmeti alma zorunluluğunun yürürlüğe girdiğini duyurdu.

STSO'dan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2025 itibarıyla, 50'den az çalışanı bulunan "az tehlikeli" sınıfındaki iş yerleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hizmeti alma zorunluluğu yürürlüğe girdiği belirtildi. Açıklamada, daha önce ertelenen bu düzenlemenin iş yerlerinde güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasını amaçlamakta olduğu, bu kapsamda işverenler ya İSG hizmeti almak için yetkilendirilmiş birimlerden destek almalı ya da bu hizmeti sağlayacak personel görevlendirmesi gerektiği belirtildi.

STSO, üyelerini bu konuda bilgilendirerek, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli adımları atmalarını, zamanında aksiyon alınması, hem iş yerleri hem de çalışanlar için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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