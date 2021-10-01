Işık Yatırım Menkul Değerler'den 60 milyon liralık bono ihracı

Işık Yatırım Menkul Değerler AŞ, 90 gün vadeli ve 30 milyon lira nominal değerli finansman bonosu ihracına gelen 2 katı aşkın taleple ek satış hakkını da kullanarak 60 milyon lira nominal satış gerçekleştirdi.

Işık Yatırım Menkul Değerler AŞ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Işık Yatırım Menkul Değerler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Kocaman, çoklu sermaye piyasası ürünlerini geniş kitlelere ulaştırma hedefiyle dijital yatırım platformu Kapital Trader'dan uygun fiyat ve kaliteli hizmet sunan Işık Yatırım Menkul Değerler'in ürün gamını her geçen gün artırarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Eylül ayında 70 milyon lira nakit sermaye artırımıyla, ödenmiş sermayesini 100 milyon liraya çıkartan Işık Yatırım Menkul Değerler'in, 120 milyon lirayı aşkın öz kaynaklarıyla özel sektör tahvillerinde hem ürün gamını genişletme hem de nitelikli yatırımcılar için güvenli bir liman olma hedefiyle ilk finansman bonosu ihracını gerçekleştirdiğini bildiren Kocaman, şunları kaydetti:

"30 milyon TL olarak planladığımız bono ihracına gelen yoğun talep sebebiyle ek satış hakkımızı da kullanarak 60 milyon TL ihraçla ilk finansman bonomuzu kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcıların hizmetine sunduk. Yatırımcıların gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Işık Yatırım Menkul Değerler ürün gamı itibarıyla halka arz ve borçlanma araçları yetki belgeleri dahil olmak üzere sermaye piyasasında tüm ürünlerde hizmet veren, güçlü, likit ve yatırımcıların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yapıya dönüştü. Finansman bonosu ihracı ürün gamımızı genişletmek ve kredi başta olmak üzere sermaye piyasalarında fark yaratacağımız ürünlerin geliştirilmesi için kullanılacaktır."

Kocaman, Işık Yatırım Menkul Değerler'in yenilikçi atılımlarını sürdüreceğinin altınını çizdi.