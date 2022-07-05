İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu - Son Dakika
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İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu

05.07.2022 14:07

İskandinavya'nın en büyük hava yolu şirketi SAS, pilotların başlattığı grevin mali durumu ve likiditeyi baskın altına almasının ardından iflas sürecini başlattı. Bu yılın başlarında kemer sıkma programı açıklayan şirket, 1,9 milyar dolarlık borcunu yapılandırıp, öz sermayesini 1 milyar dolar artırmayı amaçlıyor.

İskandinav hava yolu şirketi SAS, ABD'de iflas başvurusunda bulundu. SAS'tan yapılan açıklamada, şirketin, ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü uyarınca borçlarının devam eden yeniden yapılandırılmasını hızlandırmak amacıyla iflas başvurusu yaptığı belirtildi.

PİLOTLARIN GREVİ MALİ DURUMU BASKI ALTINA ALDI

Başarısız toplu pazarlıktan sonra pilotların son günlerdeki grevi, hava yolunun mali durumunu ve likiditesini baskı altına alıyordu.

İKİ YIL İÇİNDE İKİNCİ KEZ YAPILANDIRMA

SAS'ın, Covid-19 salgını sonrası toparlanma beklenenden daha yavaş olduğu için borç yükünü iki yıl içinde ikinci kez yapılandırmak için ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kullanması dikkati çekti.

ŞİRKET ÖZ SERMAYESİNİ 1 MİLYAR DOLAR ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

İskandinavya'nın en büyük hava yolu şirketi SAS, bu yılın başlarında bir kemer sıkma programı açıklamıştı. Şirket, 1,9 milyar dolarlık borcunu yapılandırıp, öz sermayesini 1 milyar dolar artırmayı hedefliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu - Son Dakika

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