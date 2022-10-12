Isparta haberi! Eğirdir'de 61 bin dekarlık elma bahçesinden 400 bin ton rekolte bekleniyor

'Granny Smith', 'Yarı bodur', 'Starking' ve 'golden' gibi çeşitli türlerde elma üretiminin yapıldığı Eğirdir'de hasat devam ediyor. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, Eğirdir'de yaklaşık 61 bin dekarlık elma bahçesinden 400 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti.

Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen ve Tepeli Köyü Muhtarı Mehmet Şahan ile birlikte elma bahçelerini dolaştı.Çelik bahçe sahiplerinden elmanın toplanmasından, depolanmasına, satışına kadar geçen süreç hakkında bilgi aldı.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Akçimen, Eğirdir'de yaklaşık 61 bin dekarlık elma bahçesinden 400 bin ton rekolte beklediklerini ifade etti. Akçimen, bazı elma üreticilerinin elmayı dalında sattıklarını, bazılarının da soğuk hava depolarına koyduğunu da sözlerine ekledi. - ISPARTA