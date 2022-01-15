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Ispartakule'de yeni inşaat projeleri start aldı - Son Dakika

Ispartakule'de yeni inşaat projeleri start aldı

15.01.2022 14:09
Ispartakule'de yeni inşaat projeleri start aldı

Ispartakule bölgesinin en büyük yatırımcılarından İhlas Holding, Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10'u satışa sundu.

Ispartakule bölgesinin en büyük yatırımcılarından İhlas Holding, Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10'u satışa sundu. Uzun zamandır beklenen projelerin satışa sunulmasıyla birlikte satış ofislerinde yoğunluk yaşandı.

Türkiye'deki planlı şehirleşmenin en güzel örneklerinden Ispartakule'de Bizim Evler markalı 8 projeyi hayata geçiren İhlas İnşaat Grubu, aynı bölgeye iki yeni proje daha kazandırıyor. Bu kapsamda Bizim Evler 9 ve Bizim Evler 10 projelerinde satışlarının başladığı açıklandı. Yoğun geçen ön talep döneminin ardından projeleri satışa sunan firmanın Ispartakule'de bulunan satış ofisine konut alıcıları akın etti.

145 dairelik özel bir proje olarak dikkatleri üzerine çeken Bizim Evler 9'da alıcılar 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerine büyük ilgi gösterdi. Bizim Evler 10 projesinde ise konut alıcıları 3+1 dairelerin yanı sıra ağırlıklı olarak tercihini 2+1 daire tipinden yana kullandı.

Bizim Evler 9, sakinlerine özel bir yaşam alanı sunacak

Bizim Evler 3 ve Bizim Evler 5 projelerine komşu olacak şekilde planlanan Bizim Evler 9, konforlu bir yaşam alanı olarak geliştirildi. 14 bin 607 metrekarelik alana inşa edilecek proje, 2 blok ve 145 daireden oluşuyor. Projede ayrıca site sakinlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği ticari ünitelerde yer alıyor.

145 daireden oluşan özel projede 3+1 ve 4+1 olacak şekilde 2 tip daire seçeneği alıcıların beğenisine sunuldu.

Ispartakule'de Bizim Evler markasıyla 10'uncu projeye imza atılıyor

Ispartakule bölgesinde ilk 8 projeye komşu geliştirilen Bizim Evler 10, yapımı planlanan Kanal İstanbul projesinin yanı başında yükselecek. 51 bin 320 metrekarelik alanda hayata geçirilecek Bizim Evler 10 projesinde 6 blokta 558 daire ve ticari üniteler yer alacak. Bizim Evler 10 projesinde; 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere 3 farklı tipte daire seçeneğine yer veriliyor. - İSTANBUL

Ispartakule'de yeni inşaat projeleri start aldı
Ispartakule'de yeni inşaat projeleri start aldı
Ispartakule'de yeni inşaat projeleri start aldı
Ispartakule'de yeni inşaat projeleri start aldı

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İhlas Holding, Türkiye, İnşaat, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ispartakule'de yeni inşaat projeleri start aldı - Son Dakika Ekonomi


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