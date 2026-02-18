İşsizlik Oranı Düşüşte - Son Dakika
İşsizlik Oranı Düşüşte

İşsizlik Oranı Düşüşte
18.02.2026 15:10
Bakan Işıkhan, 2025 son çeyreğinde işsiz sayısının 58 bin azaldığını ve işsizlik oranının %8.2'ye gerilediğini açıkladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsiz sayısı, 2025 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azaldı. 0,2 puan gerileyen işsizlik oranı, yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşerek 11 çeyrektir tekli hanelerde seyrini sürdürüyor" dedi.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin istihdam kapasitesini artırıyor, çalışma hayatımızı ve iş gücümüzü güçlendirecek adımlarımızı ekonomi yönetimimiz ile tam bir koordinasyon içerisinde atıyoruz. İşsiz sayısı, 2025 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azaldı. 0,2 puan gerileyen işsizlik oranı, yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşerek 11 çeyrektir tekli hanelerde seyrini sürdürüyor" dedi.

'İSTİHDAMIMIZI 136 BİN KİŞİ ARTIRDIK'

Son dönemde, Ulusal İstihdam Stratejisi doğrultusunda hayata geçirdikleri program ve projelerin olumlu yansımasını istihdam tarafında da görmeye devam ettiklerini kaydeden Bakan Işıkhan, "Son çeyrekte istihdamımızı 136 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı, 32 milyon 686 bin kişiye yükselttik. İstihdam oranımız, 0,1 puan artışla yüzde 49,1 seviyesine yükseldi. İş gücümüzde de 78 bin kişilik artış kaydettik. 35 milyon 599 bin kişiye ulaşan iş gücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin iş gücü piyasasına erişimlerini artıracak politikalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerde işsizlik oranı, 2005 yılından itibaren en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Yeni uygulamaya koyduğumuz GÜÇ Projesi ile daha da iyi seviyelere geleceğiz. Erkeklerde yüzde 6,7 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kadınlarda ise uyguladığımız İş Pozitif gibi programların sayesinde yüzde 11,1 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 13 yılın en düşük seviyesine geriledi. Temel hedefimiz; çalışma hayatımızı yenilikçi ve özgün uygulamalarla güçlendirmek, vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını desteklemek ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi

Son Dakika Ekonomi İşsizlik Oranı Düşüşte - Son Dakika

