İşsizlik Oranı Yüzde 8,2

18.02.2026 10:42
Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2, istihdam 136 bin kişi arttı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 29 oldu.

TÜİK, 2025 yılı dördüncü çeyreği Ekim-Aralık dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi.

İstihdam 136 bin kişi arttı

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre istihdam edilenlerin sayısı dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 686 bin kişi oldu. İstihdam oranı 0,1 puanlık artış ile yüzde 49,1 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,7, kadınlarda yüzde 31,9 oldu.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,5 oldu

İşgücü, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 78 bin kişi artarak 35 milyon 599 bin kişi oldu. İşgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 53,5 seviyesinde gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5, kadınlarda yüzde 35,9 olarak kaydedildi.

Genç işsizlik oranı azaldı

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,8, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

Hizmet sektörü istihdam edilen sektörlerde ilk sırada

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 33 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 83 bin kişi, inşaat sektöründe 3 bin kişi ve hizmet sektöründe 83 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 13,8'i tarım, yüzde 20,0'ı sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 59,3'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Haftalık çalışma süresi 42,6 saat oldu

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek 42,6 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı yüzde 29,0

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 29,0 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,9, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı ise yüzde 19,7 olarak tahmin edildi.

Kaynak: ANKA

